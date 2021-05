TOMB RAIDER FILM. Alicia Vikander marche dans les pas d'Angelina Jolie dans ce remake de Tomb Raider. Le film revient sur les origines de Lara Croft.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 20h45] On ne devient pas Lara Croft du jour au lendemain. Et Alicia Vikander l'a appris en se préparant très consciencieusement avant le tournage de Tomb Raider. En 2018, l'actrice oscarisée a remplacé Angelina Jolie dans le reboot de la franchise cinématographique inspirée des fameux jeux vidéo. Pour devenir cette héroïne qui devient l'exploratrice que l'on connaît tous, Alicia Vikander a dû suivre un entraînement extrêmement rigoureux à base de musculation et de course. "Sur les films sur lesquels j'ai pu travailler auparavant, aucun acteur n'a relevé un défi physique comme Alicia [Vikander] a pu le faire pour Lara Croft", se souvient d'ailleurs le producteur Patrick McCormick.

Pour devenir l'héroïne de Tomb Raider, Alicia Vikander s'est aussi adonnée à plusieurs sports avant le tournage, comme l'escalade, la levée de poids, la randonnée sur ses jours de congés tout en suivant un régime diététique très strict. Le résultat a été payant puisque ces sept mois d'entraînement lui ont permis de gagner près de 10 kilos de muscles. Un défi que cette ancienne danseuse, qui s'est reconvertie dans la comédie en 2008, a pu relever avec brio. Ci-dessous, vous pouvez retrouver un aperçu de l'entraînement d'Alicia Vikander pour Tomb Raider.

En savoir plus

Synopsis - Lara Croft est la fille d'un explorateur disparu depuis sept ans. Rebelle et indépendante, cette jeune femme de 21 ans refuse de reprendre son empire et décide de partir à sa recherche. Elle se lance alors à la recherche d'une légendaire tombe, située sur une île au large du Japon.

Du haut de ses 32 ans, Alicia Vikander a réussi à percer à Hollywood. L'actrice suédoise s'est vite fait remarquer au début des années 2010 avec ses rôles dans Royar Affair puis Anna Karénine. C'est ensuite avec The Danish Girl qu'elle confirme son statut de star montante : elle obtient un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle face à Eddie Redmayne. Depuis, on l'a aussi vue dans le dernier épisode de la saga Jason Bourne avec Matt Damon mais aussi dans le thriller d'anticipation Ex Machina d'Alex Garland. Aujourd'hui, elle se mue en star de film d'action avec le reboot de Tomb Raider.

Côté vie privée, Alicia Vikander est mariée au comédien britannique Michael Fassbender (Inglorious Basterds, 300) depuis le mois d'octobre 2017. La cérémonie s'est déroulée à Ibiza, bien loin des flashs des photographes. La rencontre des deux stars du cinéma américain remonte au tournage du film "Une vie entre deux océans", dans lequel ils se donnaient la réplique. Lors de la promotion du long-métrage, Michael Fassbender affirmait être tombé sous le charme de cette "actrice féroce". La jeune femme précise de son côté être plus heureuse que jamais depuis qu'elle a dit oui à son mari.

Sur le tapis rouge de l'avant-première de Los Angeles, Alicia Vikander a expliqué avoir grandi avec les films d'Angelina Jolie, Tomb Raider en tête, mais que son film met en scène un reboot tout comme l'a fait le jeu vidéo Tomb Raider de 2013 : "J'ai adoré le fait qu'on montre une fille qui pourrait vivre parmi nous, de nos jours, une fille avec laquelle une plus jeune génération pourrait s'identifier." D'après l'actrice, Lara Croft essaie de trouver ses repères dans le monde, "ce que nous cherchons tous à faire un jour" mais elle rappelle qu'il s'agit évidemment d'un film d'action et d'aventure dans lequel elle va devenir l'héroïne que l'on connaît.

La presse a publié ses critiques de Tomb Raider le jour de la sortie du film. On notera par exemple la polémique créée par l'article du Figaro qui dénonce dans le film de Roar Uthaug une manière de faire de "l'érotisme pour pré-ados". Le journaliste Olivier Delcroix regrette le fait que le long-métrage ne prenne pas à son compte l'érotisme qu'il considère personnellement comme "constitutif du personnage" de Lara Croft. Sur Twitter, ces réflexions ont été vivement critiquées par les amateurs de jeux vidéo qui rappellent volontiers au journaliste que cela fait bien longtemps que Lara Croft ne verse plus dans ce genre de méthodes.

Dans son article, RTL apprécie le fait que l'héroïne du film ne soit pas une super-héroïne. "Elle sait se battre, mais elle est loin d'être une super-combattante", peut-on lire. Car dans ce long-métrage, Lara fait face à des dangers encore insoupçonnés. Lancée dans cette aventure tumultueuse, Alicia Vikander se montre convaincante si l'on en croit le site web de la radio. Pour conclure, RTL parle d'un "bon divertissement qui ne s'essouffle pas". Et c'est sans doute la première des qualités que l'on demande à un blockbuster !

Quant au Parisien, le journal apprécie le réalisme qui a été insufflé à la licence par l'intermédiaire de ce reboot avec Alicia Vikander. Le film de Roar Uthaug aurait préféré prendre le contre-pied des précédents épisodes de la série incarnée auparavant par Angelina Jolie. "Avec ce nouveau film arrive une Lara qui prend des coups, naturelle, drôle, débrouillarde". Le film est récompensé d'un encourageant 3/5 qui s'attend à ce que les ados apprécient cette nouvelle version de l'héroïne.

En tant qu'expert du milieu, le site jeuxvideo.com a lui aussi publié une critique du film Tomb Raider, qui adapte peu ou prou le jeu sorti en 2013. Le site spécialisé reconnaît dans la Lara Croft d'Alicia Vikander "un personnage plus fragile" dont l'aventure va la mettre au pied du mur. Par ailleurs, on apprend que ce long métrage est aussi destiné à un public néophyte de la saga Tomb Raider que Roar Uthaug va prendre par la main en mettant en scène les origines de Lara Croft. Le journaliste note tout de même une difficulté à aller "au bout des choses" pour un film qui se doit d'être quasi tout public aux Etats-Unis. "On est loin du mauvais film, mais difficile de ne pas rester sur sa faim."

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lara Croft est l'héroïne de la série de jeux vidéo Tomb Raider. La série est éditée par Square Enix et développée par le studio Crystal Dynamics. La saga a connu un véritable reboot en 2013 avec la sortie d'un épisode sobrement intitulé Tomb Raider dans lequel on retrouve une jeune Lara dans sa première aventure faite de survie sur une île hostile. C'est cette histoire que le film de 2018 adapte au cinéma. Une suite au jeu vidéo de 2013 a été publiée en 2015, il s'agit de Rise of the Tomb Raider, puis Shadow of the Tomb Raider, sorti le 14 septembre 2018 sur PS4, PC et Xbox One.

Tomb Raider – Sortie Cinéma le 14 mars 2018