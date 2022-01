CREED 2. La suite du film Creed, sorti au cinéma en 2019, doit être la dernière apparition de Sylvester Stallone dans le rôle du boxeur Rocky Balboa. Les raisons.

[Mis à jour le 30 janvier 2022 à 20h45] Creed 2 : l'Héritage de Rocky Balboa est l'occasion pour les fans de la franchise de faire leurs adieux au boxeur. En effet, il semblerait que c'est la dernière fois que Sylvester Stallone réapparaisse sous les traits du personnage mythique. L'acteur de 72 ans l'avait annoncé via son compte Instagram en novembre 2018 : "Créer et interpréter ce personnage si important a été mon ultime privilège. Bien que ça me brise le cœur, toute chose a une fin." L'acteur a tenu à remercier ses fans de longues dates qui ont permis à cette figure populaire de survivre à travers les décennies : "La plus belle chose dans tout ça, c'est que Rocky ne mourra jamais parce qu'il continue à vivre en vous..."

Creed 2 est donc la conclusion de la passation de pouvoir (amorcée par le premier volet) entre Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Dans une interview pour le journal L'Essentiel, l'interprète de Adonis Creed a assuré qu'il était prêt à reprendre le flambeau : "Je continuerai à porter la franchise". Cependant, il reste optimiste sur un éventuel retour de Stallone dans le rôle de Rocky n'est pas à exclure totalement : "Je suis sûr que Stallone ne pensait pas que Rocky reviendrait à l'écran quand il a bouclé 'Rocky Balboa', or c'est ce qui est arrivé. Il peut toujours changer d'avis et avoir envie de revenir plus tard." Advienne que pourra !

Synopsis - Dans Creed 2, Rocky Balboa entraîne toujours Adonis Creed, le fils de son ancien partenaire. L'arrivée d'Ivan Drago avec son poulain va raviver d'anciennes blessures, qui seront difficiles à refermer...

Pour Michael B. Jordan, Sylvester Stallone est comme un "oncle"

L'alchimie entre Michael B. Jordan et Sylvester Stallone est l'un des points marquants de la saga Creed. Pourtant, la première rencontre entre les deux acteurs a été plus que spéciale. Le comédien qui reprend le personnage d'Adonis Creed a raconté ce moment lors d'une interview pour Pure Break : "Sly m'a tout de suite provoqué à la boxe. Je me suis immédiatement retrouvé avec lui dans son bureau sans même avoir discuté. On mimait les coups, j'esquivais, il enchaînait les combinaisons tandis que l'on parlait de boxe, de combats mythiques… c'était brut, spontané et sauvage." Un drôle d'échange qui a ensuite permis aux deux hommes de développer une relation solide : "J'ai tout de suite eu l'impression d'être avec un oncle ou un membre de ma famille. La connexion a été immédiate."

Dolph Lundgren et le personnage d'Ivan Drago

Avec Creed 2, le public retrouve l'antagoniste de Rocky IV, Ivan Drago. 35 ans après, Dolph Lundgren incarne à nouveau ce personnage russe particulièrement menaçant. Pour l'acteur, ce rôle a particulièrement marqué sa carrière. Dans une interview pour Films Actu, il a révélé que beaucoup de personnes lui demandent encore de prononcer sa réplique culte "I will break you" : "Je me promène dans la rue et forcément quelqu'un va venir me voir pour me dire 'I will break you'. Mais je ne peux pas m'en plaindre. Me voici 35 ans plus tard à nouveau dans un Rocky." Le comédien s'est ensuite prononcé sur l'issue d'un éventuel combat entre lui et Sylvester Stallone à l'époque de Rocky IV : "Ecoutez, j'étais plus grand que lui, j'étais champion européen de karaté, j'avais un sacré avantage. Je l'aurais démoli." Cette confrontation restera pour toujours un simple match hypothétique...

Pourquoi Ryan Coogler ne reprend pas la réalisation de Creed 2 ?

Creed 2 est sorti outre-Atlantique au mois de novembre 2018. Le public français doit attendre le mercredi 9 janvier 2019 pour découvrir le nouveau combat de Michael B. Jordan. Dans cet opus, le protagoniste doit se confronter à Viktor Drago, fils d'Ivan Drago (Dolph Lundgren). Un affrontement qui s'annonce brutal. Alors que Ryan Coogler avait dirigé le premier volet de la saga, il laisse ici sa place au jeune et peu connu Steven Caple Jr. Avant celui-ci, Sylvester Stallone était le favori pour mettre en scène le long-métrage. L'acteur de 72 ans a finalement décliné l'offre, pour "laisser sa place à la jeunesse".