[Mis à jour le 18 avril 2021 à 20h47] Ant-Man et la Guêpe est la suite du film Marvel Ant-Man, qui retrace des événements qui se déroulent après Captain America : Civil War. Aidé par Hope Pym, Scott Lang endosse de nouveau le costume de l'homme-fourmi. Durant la plupart des scènes d'actions du film, les personnages, mais également les objets, grandissent et rapetissent à répétition, évoluant dans un décor soit trop grand, soit trop petit. Cet effet impressionnant sur grand et petit écran est le résultat de prouesses techniques et d'effets visuels saisissants. Stéphane Ceretti a travaillé sur les changements d'échelles avec son équipe. Et pour intégrer les personnages, il a eu recours à la capture de mouvement pour que ça soit bien les acteurs que l'on voit à l'écran : "Nous avons filmé les acteurs en capture de mouvement (motion capture) devant un écran vert, de manière à ce que ce soit bien Paul Rudd qui incarne le personnage", a-t-il expliqué auprès d'Allociné.

Plusieurs techniques ont été utilisées par les équipes d'Ant-Man et la Guêpe pour permettre ces changements de taille spectaculaires sans que ça ne trouble le spectateur, notamment la capture faciale : "Nous utilisons un système appelé Medusa qui saisit toutes les expressions faciales des acteurs et nous permet de les recréer à l'identique", a détaillé Stéphane Ceretti. Il a également fallu créer des décors spécifiques qui donnent l'impression que le protagoniste évolue dans l'infiniment petit. C'est le chef décorateur Shepherd Frankel qui s'en est chargé. Avec son équipe, il a étudié les domaines de la macrophotographie et de la miniaturisation, pour construire des décors miniatures, filmés et photographiés grâce aux techniques de la macrocinématographie et de la macrophotographie. Les mouvements des acteurs et des doublures, capturés au préalable, ont ensuite été intégrés numériquement. Autant de techniques qui donnent aux spectateurs l'impression que les deux héros évoluent au milieu des insectes.

Synopsis - Après Civil War, Scott Lang cherche à mener conjointement ses responsabilités de super-héros et celles de père. Mais Hope van Dyne et le Dr Pym lui confient une nouvelle mission : affronter le Fantôme.