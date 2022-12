AVATAR LA VOIE DE L'EAU. Suite attendue d'Avatar, La Voie de l'Eau sort 13 ans après le premier film. Il est donc temps de faire un résumé du long-métrage original avant de regarder l'épisode 2 !

[Mis à jour le 13 décembre 2022 à 10h56] Avant la sortie d'Avatar : la Voie de l'Eau, vous souhaitez peut-être vous mettre à niveau sans avoir à voir ou revoir le premier film Avatar de James Cameron. Sorti en 2009, le long-métrage met en scène un monde de science-fiction parfois relativement complexe. Avant de retourner sur Pandora dans Avatar 2, nous vous proposons donc un résumé complet des aventures du précédent film pour être paré à voir la suite !

Le résumé d'Avatar 1 avant la suite

Dans Avatar, les spectateurs suivent le parcours de Jake Sully (Sam Worthington), un marine paraplégique déployé sur l'exolune de Pandora, une planète à la faune hostile dont les ressources sont d'un grand intérêt pour une corporation terrienne nommée RDA. Mais les Na'vis, les aborigènes géants et bleus de la planète, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour éviter de les déplacer de la manière forte, une solution pacifique est proposée avec le Programme Avatar dirigée par Grace Augustine (Sigourney Weaver). Celui-ci consiste à créer des corps similaires à ceux des Na'vis contrôlés par des humains dans le but de favoriser la diplomatie entre les deux espèces. Possédant le même patrimoine génétique que son frère décédé qui devait participer au programme Avatar, Jake Sully intègre la mission et devient donc Na'vi avec comme objectif de les faire quitter leur territoire ancestral afin que la corporation récupère les ressources qui s'y trouvent. S'il échoue, le colonel Quaritch (Stephen Lang) se fera un plaisir d'utiliser les grands moyens pour détruire le clan de Na'vis qui le gêne.

D'abord méfiant, Jake Sully découvre petit à petit la planète de Pandora et tout ce qu'elle recèle de dangers mais aussi de merveilles. Il est accueilli, là aussi avec méfiance, par la tribu de Na'vis nommés les Omatikayas qui chargent la guerrière Neytiri (Zoe Saldaña) de le surveiller mais aussi de lui apprendre leurs us et coutumes. Ce faisant, Jake Sully et Neytiri se rapprochent, peu importe si la Na'vi est promise à un autre. Plus le temps passe, plus Sully se montre partial à la cause des Na'vis et tente de faire comprendre au colonel Quaritch que le clan ne quittera jamais son sanctuaire. Il n'en fallait pas plus au militaire pour lancer une opération coup de poing avec un seul but : repousser les Na'vis et les chasser de force. L'Arbre-Maison dans lequel vivait le clan est détruit, poussant la tribu à l'errance. Blessée, Grace Augustine est dans un état critique. Les Na'vis tentent de la sauver en transférant sa conscience dans son avatar mais la manœuvre échoue.

Il est révélé que Jake Sully servait comme espion pour le compte de Quaritch au sein de la tribu de Na'vis qui décident donc de le repousser. Sully réussit cependant à regagner leur confiance en devenant le cavalier du toruk, une bête ailée légendaire considérée par le peuple Na'vi comme ne pouvant se lier qu'à un grand guerrier. Ce faisant, Jake Sully devient le guerrier de légende nommé Toruk Makto et réussit à unir les différents clans Na'vis qui se dressent contre les soldats et machines de la RDA dont l'objectif est désormais de détruire l'arbre des âmes, sanctuaire le plus sacré du peuple. Une bataille a lieu et, un temps, la résistance Na'vi réussit à bousculer les forces armées de la corporation mais celles-ci reprennent finalement la main... jusqu'à ce que la faune de Pandora - peut-être dirigée par la déesse de la Nature nommée Eywa - renverse l'armée terrienne. Lors d'une ultime bataille face à Neytiri et Jake Sully, le colonel Quaritch est tué. Durant une cérémonie à la fin du film, Jake Sully plonge sa conscience dans le corps de son avatar et abandonne son enveloppe corporelle humaine. Il devient donc un Na'vi à part entière.

Avatar 2, une suite 13 ans après

Pandora va bientôt dévoiler une nouvelle facette. Treize ans après le premier film, Avatar revient au cinéma ce mercredi 14 décembre pour une suite. Ce second épisode, intitulé "La Voie de l'eau", explorera encore davantage le monde imaginé par James Cameron en dévoilant une tribu aquatique de Na'Vi. Dans l'ultime bande-annonce d'Avatar 2, dévoilée le 22 novembre 2022, on découvre davantage cette nouvelle tribu et le monde marin de Pandora. En effet, Jake Sully (Sam Worthington) Neytiri (Zoe Saldaña) et leurs enfants se retrouvent menacés par les humains qui tentent toujours d'exploiter les ressources de ce monde et se réfugient au sein de cette nouvelle tribu. Encore une fois, les Na'Vi vont devoir prendre les armes pour défendre ce qui leur est cher. Découvrez la dernière bande-annonce d'Avatar 2 ci-dessous.

fiche film

Synopsis - Une décennie après les événements d'Avatar, Jake Sully et Neytiri sont parents d'une famille unie. Lorsque des événements imprévus les chassent de chez eux, les Sully s'enfuient à travers Pandora et s'installent sur le territoire du clan Metkayina qui vit en harmonie avec les océans environnants. Là, ils doivent apprendre à naviguer à la fois dans ce dangereux monde aquatique et à se faire accepter par leur nouvelle communauté...

C'est le 16 décembre 2022 que sortira la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Studios, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, le long-métrage sort deux jours avant soit le 14 décembre 2022.

Zoe Saldana : Neytiri

Sam Worthington : Jake Sully

Sigourney Weaver : Kiri

Kate Winslet : Ronal

Bailey Bass : Tsireya

Jamie Flatters : Neteyam

Jack Champion : Spider

Cliff Curtis : Tonowari

Giovanni Ribis : Parker Selfridge

Jemaine Clement : Dr. Ian Garvin

Stephen Lang : Miles Quaritch

Edie Falco : General Frances Ardmore

Joel David Moore : Norm Spellman

Chloe Coleman : Lo'ak jeune

CCH Pounder : Mo'at

Matt Gerald : Caporal Lyle Wainfleet

Trinity Jo-Li Bliss : Tuktirey

Britain Dalton : Lo'ak

Treize ans de gestation pour Avatar 2

En 2020, James Cameron explique que les scripts des quatre suites d'Avatar sont déjà écrits mais aussi que les scènes en performance capture d'Avatar 2, 3 et de la première partie du 4 sont d'ores et déjà dans la boîte. Le réalisateur s'est également justifié sur le temps qu'il lui a fallu pour sortir la suite d'Avatar. "Les gens ne comprennent pas à quel point ce processus est complexe et immense. C'est comme si on faisait deux énormes films d'animation et demi. En général, un gros film d'animation prend environ quatre ans à être fait."