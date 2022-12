Réalisé par James Cameron, Avatar : la voie de l'eau est la suite d'Avatar treize ans après. Au box-office, Avatar 2 semble rencontrer son public. Assez pour garantir la sortie de sa suite ? On fait le point.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 10h34] Les premiers spectateurs ont déjà pu découvrir Avatar 2 : La voie de l'eau au cinéma. Le film de James Cameron est sorti le mercredi 14 décembre 2022, soit 13 ans après le premier épisode. Et si le film rencontre un large succès au box-office, on devrait retrouver les Na'Vi prochainement en salles : le réalisateur a en effet prévu non seulement un troisième film, mais aussi un quatrième et un cinquième.

Mais les suites d'Avatar 2 vont-elles voir le jour ? Avatar 3 est déjà tourné en intégralité et doit encore passer en phase de post-production, tout comme une partie du quatrième film. Le scénario d'Avatar 5 est quant à lui déjà écrit. Mais cela n'assure cependant pas qu'il y aura une suite au cinéma : tout dépendra du succès de La voie de l'eau au box-office : si le public répond largement présent, les films sortiront. A l'inverse, elles pourraient être compromises. Le challenge est de taille puisque James Cameron a révélé à QG qu'il faudrait qu'Avatar 2 soit "le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l'histoire" pour rentrer dans ses frais. Si les suites sont validées, Avatar 3 pourrait sortir en 2024, Avatar 4 en 2026 et Avatar 5 en 2028, s'il n'y a pas de retard...

En cinq jours d'exploitation, Avatar la Voie de l'Eau a rapporté 434 millions de dollars dans le monde, un chiffre dans les clous des premières estimations. En Amérique du Nord, Avatar 2 rate les estimations avec un total de 134 millions (contre 175 millions estimés) mais reste un très beau succès. En France, le film dépasse de quelques dizaines de milliers d'entrée le lancement du précédent film avec 1,847 million de spectateurs en 5 jours contre 1,807 million sur la même période pour Avatar premier du nom. Le lancement d'Avatar 2 semble bien se passer, il faut désormais qu'il tienne au box-office sur une période longue, comme son prédécesseur, pour espérer garantir ses suites.

La presse et les premiers spectateurs ont déjà pu découvrir le film de James Cameron en salles. En attendant de connaître son succès au box-office, les premières critiques sont conquises : la presse française attribue une note de 4,1/5 au film sur Allociné, tandis que les téléspectateurs l'ont noté 4,4/5. Sur Rotten Tomatoes, le film cumule déjà 83% d'avis positifs sur 134 critiques internationales. Pour Libération, Avatar : la voie de l'eau est un "Blockbuster magistral [...] James Cameron emporte le spectateur au-delà des frontières connues du cinéma". Pour Première, la suite d'Avatar est tout simplement "le plus grand film de l'année ciné 2022". Revue de presse détaillée ci-dessous.

En France, la presse qualifie le dernier film de James Cameron de "claque technologique et mythe moderne d'une densité folle" (Ecran Large), d'"expérience à couper le souffle" (Le Parisien), "une réalisation stupéfiante" (Public), la presse ne manque pas d'éloge pour qualifier le blockbuster de Noël.Ce que les critiques saluent à l'unanimité, c'est le spectacle visuel ébouriffant proposé dans Avatar 2 : La voie de l'eau. "La Voie d l'Eau propose une immersion unique" note Paris Match quand Sud Ouest estime que "James Cameron signe une odyssée splendide".

Certains médias pointent du doigt "les dialogues du film souvent simplistes" (LCI) ou des "longueurs" (Marianne), personne ne semble bouder son plaisir devant le long-métrage de James Cameron : "L'ensemble n'en reste pas moins mille fois plus riche et stimulant que tous les films de superhéros sortis au cours de la dernière décennie", tranche LCI. Avatar : La voie de l'eau est bien l'expérience de cinéma tant attendue et inespérée, à ne surtout pas rater sur grand écran (et même en 3D).

Pour Numerama, Avatar 2 est tout simplement "l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma" mais ne se repose pas seulement sur ses qualités visuelles. "La créativité artistique est frappante et la poésie des séquences ensorcelle." Si le site précise que "le scénario est certes structurellement proche du premier opus", il note pour autant qu'il s'agit d'une "trame narrative pour une ambition plus vaste", celle de "bâtir un conte écologique ambitieux" avec Avatar. Numerama note par ailleurs que la longueur du film (3h12) n'a pas été un problème : "nous ne voulions tout bonnement pas quitter Pandora au déclenchement du générique."

Cinémateaser, magazine spécialisé dans le cinéma, évoque des "scories, plus marquées que celles de son prédécesseur" mais qui n'empêche pas Avatar 2 d'être "un bien meilleur film". Ce deuxième film "se révèle parfaitement apaisé" et détient "un inépuisable pouvoir d'évocation". Malgré ses défauts, Avatar 2 jouit toujours d'une certaine "magie", "des émotions dévastatrices et la promesse d'un avenir passionnant pour la saga" de plus en plus incarnée dans cette suite par la nouvelle génération que par les parents personnages principaux du premier film.

Faut-il avoir vu Avatar 1 pour comprendre sa suite ?

C'est une question qu'on a pu voir poser régulièrement ces derniers jours : est-il obligatoire d'avoir vu Avatar premier du nom avant de voir Avatar 2 : La Voie de l'Eau ? James Cameron et son producteur Jon Landau expliquent que chaque suite d'Avatar a été conçue comme un film à part entière que l'on peut découvrir comme un tout mais que les spectateurs de toute la saga en profiteront encore mieux. En d'autres termes, la réponse à cette question est oui et non. Avatar 2 est tout à fait explicite sur ses enjeux même pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode. Pour autant, les spectateurs ayant vu le premier film en profiteront d'autant mieux qu'ils connaissent déjà l'univers dans lequel il se déroule. Si vous n'avez pas le temps de voir ou bien de revoir Avatar 1, nous vous proposons ci-dessous un résumé complet pour vous remettre le film en tête avant votre séance d'Avatar : La Voie de l'Eau !

Dans Avatar, les spectateurs suivent le parcours de Jake Sully (Sam Worthington), un marine paraplégique déployé sur l'exolune de Pandora, une planète à la faune hostile dont les ressources sont d'un grand intérêt pour une corporation terrienne nommée RDA. Mais les Na'vis, les aborigènes géants et bleus de la planète, ne l'entendent pas de cette oreille. Pour éviter de les déplacer de la manière forte, une solution pacifique est proposée avec le Programme Avatar dirigée par Grace Augustine (Sigourney Weaver). Celui-ci consiste à créer des corps similaires à ceux des Na'vis contrôlés par des humains dans le but de favoriser la diplomatie entre les deux espèces. Possédant le même patrimoine génétique que son frère décédé qui devait participer au programme Avatar, Jake Sully intègre la mission et devient donc Na'vi avec comme objectif de les faire quitter leur territoire ancestral afin que la corporation récupère les ressources qui s'y trouvent. S'il échoue, le colonel Quaritch (Stephen Lang) se fera un plaisir d'utiliser les grands moyens pour détruire le clan de Na'vis qui le gêne.

D'abord méfiant, Jake Sully découvre petit à petit la planète de Pandora et tout ce qu'elle recèle de dangers mais aussi de merveilles. Il est accueilli, là aussi avec méfiance, par la tribu de Na'vis nommés les Omatikayas qui chargent la guerrière Neytiri (Zoe Saldaña) de le surveiller mais aussi de lui apprendre leurs us et coutumes. Ce faisant, Jake Sully et Neytiri se rapprochent, peu importe si la Na'vi est promise à un autre. Plus le temps passe, plus Sully se montre partial à la cause des Na'vis et tente de faire comprendre au colonel Quaritch que le clan ne quittera jamais son sanctuaire. Il n'en fallait pas plus au militaire pour lancer une opération coup de poing avec un seul but : repousser les Na'vis et les chasser de force. L'Arbre-Maison dans lequel vivait le clan est détruit, poussant la tribu à l'errance. Blessée, Grace Augustine est dans un état critique. Les Na'vis tentent de la sauver en transférant sa conscience dans son avatar mais la manœuvre échoue.

Il est révélé que Jake Sully servait comme espion pour le compte de Quaritch au sein de la tribu de Na'vis qui décident donc de le repousser. Sully réussit cependant à regagner leur confiance en devenant le cavalier du toruk, une bête ailée légendaire considérée par le peuple Na'vi comme ne pouvant se lier qu'à un grand guerrier. Ce faisant, Jake Sully devient le guerrier de légende nommé Toruk Makto et réussit à unir les différents clans Na'vis qui se dressent contre les soldats et machines de la RDA dont l'objectif est désormais de détruire l'arbre des âmes, sanctuaire le plus sacré du peuple. Une bataille a lieu et, un temps, la résistance Na'vi réussit à bousculer les forces armées de la corporation mais celles-ci reprennent finalement la main... jusqu'à ce que la faune de Pandora - peut-être dirigée par la déesse de la Nature nommée Eywa - renverse l'armée terrienne. Lors d'une ultime bataille face à Neytiri et Jake Sully, le colonel Quaritch est tué. Durant une cérémonie à la fin du film, Jake Sully plonge sa conscience dans le corps de son avatar et abandonne son enveloppe corporelle humaine. Il devient donc un Na'vi à part entière.

fiche film

Synopsis - Une décennie après les événements d'Avatar, Jake Sully et Neytiri sont parents d'une famille unie. Lorsque des événements imprévus les chassent de chez eux, les Sully s'enfuient à travers Pandora et s'installent sur le territoire du clan Metkayina qui vit en harmonie avec les océans environnants. Là, ils doivent apprendre à naviguer à la fois dans ce dangereux monde aquatique et à se faire accepter par leur nouvelle communauté...

C'est le 16 décembre 2022 que sort la suite d'Avatar aux Etats-Unis. James Cameron et 20th Century Studios, qui appartient désormais à Disney, espèrent réitérer le succès phénoménal du premier opus. En France, Avatar 2 : la voie de l'eau est sorti deux jours avant soit le 14 décembre 2022. Il est possible de le découvrir au cinéma dès à présent !

Le premier film Avatar était déjà relativement long avec 2h et 42 minutes de visionnage au total. Sachez qu'Avatar : La Voie de l'Eau, sa suite, est encore plus long ! En effet, le nouveau long-métrage de James Cameron dure un total de 3 heures et 12 minutes, générique compris. Précisons immédiatement que le film ne contient pas de scène post-générique. Il n'est donc pas nécessaire de rester dans la salle jusqu'à la fin du générique.

Zoe Saldana : Neytiri

: Neytiri Sam Worthington : Jake Sully

: Jake Sully Sigourney Weaver : Kiri

: Kiri Kate Winslet : Ronal

: Ronal Bailey Bass : Tsireya

: Tsireya Jamie Flatters : Neteyam

: Neteyam Jack Champion : Spider

: Spider Cliff Curtis : Tonowari

: Tonowari Giovanni Ribis : Parker Selfridge

: Parker Selfridge Jemaine Clement : Dr. Ian Garvin

: Dr. Ian Garvin Stephen Lang : Miles Quaritch

: Miles Quaritch Edie Falco : General Frances Ardmore

: General Frances Ardmore Joel David Moore : Norm Spellman

: Norm Spellman Chloe Coleman : Lo'ak jeune

: Lo'ak jeune CCH Pounder : Mo'at

: Mo'at Matt Gerald : Caporal Lyle Wainfleet

: Caporal Lyle Wainfleet Trinity Jo-Li Bliss : Tuktirey

: Tuktirey Britain Dalton : Lo'ak

Avatar 2 est sorti 13 ans après le premier film Avatar de James Cameron. Le réalisateur a travaillé d'arrache-pied pour que la suite des aventures à Pandora soit aussi immersive que possible. Tout d'abord, le cinéaste visionnaire a écrit les scripts des suites d'Avatar et les a présentés à ses acteurs dont Sam Worthington et Zoe Saldaña. Mais il a également travaillé à créer les technologies qui pourraient accompagner la production des suites d'Avatar. Enfin, le tournage en prises de vues réelles mais aussi et surtout en performance capture a concerné l'intégralité d'Avatar 2 mais aussi d'Avatar 3 en intégralité et d'une partie d'Avatar 4.

On sait par ailleurs que James Cameron a des idées pour poursuivre l'œuvre avec Avatar 5 et même Avatar 6 et Avatar 7 mais ceux-ci sont beaucoup moins avancés, en toute logique. Pour ne parler que de la suite la plus probable, le troisième film Avatar a donc d'ores et déjà été tourné et doit désormais être monté et surtout travaillé en post-production. Pour autant, James Cameron n'a pas caché que Disney et 20th Century Studios sont dans l'expectative quant au succès d'Avatar : La Voie de l'Eau et ne valideront la suite avec Avatar 3 qu'en cas de réussite au box-office.

Après cinq jours d'exploitation dans le monde, Avatar 2 est d'ores et déjà un succès au box-office planétaire. Le film a rapporté 434,5 millions de dollars en cinq jours d'exploitation dans tous les marchés du monde. Cela correspond aux estimations de Variety qui lui prêtait un avenir entre 400 et 500 millions pour son premier weekend global. En Amérique du Nord, Avatar 2 est un succès là encore avec 134 millions de dollars bien que cela soit beaucoup moins que certaines prévisions qui s'attendaient plutôt à 175 millions de dollars au box-office domestique sur cette même période.

En France, Avatar 2 rassemble là encore malgré les rendez-vous du public hexagonal avec la Coupe du Monde (l'équipe de France a joué sa demi-finale le jour de la sortie d'Avatar : la Voie de l'Eau et la finale face à l'Argentine dimanche 18 décembre dans l'après-midi). Sur cinq jours d'exploitation, la suite de James Cameron attire 1,847 million de spectateurs dans l'Hexagone contre 1,806 million de spectateurs pour Avatar premier du nom sur la même période. Les indicateurs sont donc tout à fait positifs pour cette suite bien qu'il ne s'agisse pas encore d'un raz de marée.

Les résultats au box-office d'Avatar : la Voie de l'Eau sont particulièrement importants car ils détermineront en grande partie l'avenir de la licence au cinéma. En effet, si échec il y a, Avatar 3 pourrait ne pas sortir. Du moins, c'est ce que confie James Cameron en interview lorsqu'il dit que son film doit rencontrer son public. Il faut dire qu'Avatar 2 a coûté si cher qu'il devrait devenir le 3e ou le 4e film de l'Histoire en terme de recettes pour se rentabiliser. Là encore, c'est Cameron lui-même qui le dit. On lui souhaite donc bonne chance pour s'attaquer aux titans du box-office historique !