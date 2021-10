VENOM FILM. Venom est un des nombreux films adaptés de comics avec un succès retentissant ces dernières années. Mais saviez-vous que tout ne s'est pas forcément très bien passé sur le tournage ? Anecdote.

[Mis à jour le 17 octobre 2021 à 20h30] Produire un blockbuster n'est pas toujours un long fleuve tranquille comme on a pu l'apprendre par le passé. Venom, le nouveau film super-héroïque de l'univers Spider-Man, a pu faire les frais de quelques soucis de production. Si l'on en croit une source anonyme du Daily Mail, l'acteur principal Tom Hardy serait entré dans une colère noire sur le tournage à Atlanta aux Etats-Unis. Celui-ci aurait pointé du doigt la qualité des répliques qu'il devait dire pour le film et aurait même menacé de quitter le projet tant que le scénario ne serait pas amélioré. "Vous devez régler ça. Je ne vais pas dire ces trucs. Ça n'a aucun sens." Il aurait ensuite quitté le plateau. Le tournage du film n'aurait repris que plus tard.

La source du Daily Mail explique que Tom Hardy avait à cœur de donner aux fans un film de qualité et a souhaité faire réagir la production à ce sujet. "Un jour, il a explosé de rage au sujet de ses répliques. [...] Il a dit qu'il ne reviendrait pas tant que le script n'avait pas changé." La colère exprimée par Tom Hardy a surpris les équipes sur le tournage. Au final, aucun autre incident n'a été déploré par la source proche de la production qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat auprès du Daily Mail.

Au final, le lancement de Venom a été couronné d'un franc succès au box-office et ce malgré des critiques peu amènes au sujet du film de Ruben Fleischer. Sorti en octobre 2018 dans le monde, Venom réalise des recettes monstrueuses pour un premier film avec un total de 856 millions de dollars de recettes pour 100 millions de dollars de budget de production. De quoi donner l'envie à Sony Pictures de poursuivre son adaptation du personnage et de capitaliser sur l'antagoniste de Spider-Man avec la mise en chantier d'une suite intitulée Venom : Let There Be Carnage sortie en octobre 2021.

Synopsis Eddie Brock est un journaliste d'investigation. Alors que sa carrière est au point mort, il découvre une gigantesque machination au sein d'un laboratoire dans lequel il va entrer en contact avec un symbiote extra-terrestre. Lorsque celui-ci prend possession de son corps, il devient Venom, un monstre surpuissant qui agit selon sa volonté propre.