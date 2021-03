LE FLIC DE BELLEVILLE. Omary Sy a dû apprendre le kung-fu pour son rôle dans Le Flic de Belleville. Secrets de tournage.

[Mis à jour le 28 mars 2021 à 20h50] Le Flic de Belleville est un hommage à la comédie Le Flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy. Dans la comédie française, Omar Sy joue Baaba Keïta, un policier qui a toujours vécu dans le quartier de Belleville, avant de se retrouver à enquêter à Miami sur le meurtre de son meilleur ami. Pour les besoins des scènes d'action, Omar Sy a dû prendre quelques cours de kung-fu pour être crédible : "Comme le veut le genre, il y a de la castagne et c'est ça qu'on aime aussi. Il fallait se préparer un petit peu, notait-il au micro de Télé Loisirs en 2018, au moment de la sortie du film. C'est du wing chun, une forme de kung-fu inventée pour les femmes."

Lors de la promotion du Flic de Belleville en 2018, Omar Sy n'a fait aucun secret de son envie de rendre hommage au Flic de Beverly Hills et toutes ces comédies d'action qu'il appréciait par le passé. Durant son passage dans Quotidien à cette époque, il annonce la couleur : "L'idée avec ce film c'était d'y aller à fond, d'ailleurs on ne s'est pas caché avec le titre. On voulait faire des clins d’œil à tous ces films qu'on aimait bien et qu'on ne voit plus trop." Dans La Boîte à questions de Canal+, il a même évoqué sa réplique préférée dans un film : "Mais qu'est-ce que tu fous avec ce flingue Philippe ?!" qui est tout droit sortie du Flic de Beverly Hills. Dans cette pastille sur Canal+, il confirme ses envies d'hommage : "ce qui était cool avec Le Flic de Belleville c'était de mettre toutes les références : tourner à Miami avec la chemise de Magnum, mettre des bouts de dialogue de Bad Boy."

Synopsis - Baaba Keïta est un policier qui a toujours vécu à Belleville. Mais lorsque son meilleur ami est tué devant lui, il décide de prendre sa place à Miami pour enquêter sur ses assassins...