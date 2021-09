LE GRAND BAIN FILM. Succès critique et populaire de 2018, Le Grand Bain suit une équipe amatrice de natation synchronisée. Mais est-ce vraiment les acteurs qui ont fait les scènes de natation ?

[Mis à jour le 5 septembre 2021 à 20h40] Sorti en 2018, Le Grand Bain a ému 4,2 millions de spectateurs français en racontant l'histoire d'hommes paumés qui retrouvent goût à la vie en participant à un championnat de natation synchronisée. On voit donc à plusieurs reprises des acteurs tels Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric ou Philippe Katherine en slip de bain tenter des figures de natation. Si, pour certaines scènes assez courtes, les acteurs du Grand Bain ont été doublés par des professionnels, tous ont dû prendre des cours pour être crédibles dans leur rôle et ils apparaissent dans la plupart des scènes de natation synchronisée.

Dans une interview accordée à l'émission Tout Le Sport, Leïla Bekhti insiste : les acteurs du Grand Bain ont vraiment fait le boulot. Par exemple, "le plongeon à la fin, c'est vraiment Guillaume". L'acteur et réalisateur confirme : "On a été très peu doublés. Le plongeon, le saut périlleux... Mais même tous, on a tous fait une grosse partie de la choré." Tout n'a toutefois pas été possible dans le temps de préparation qui était donné aux acteurs. "Après y a des choses qui sont impossibles à faire. A l'envers les jambes, c'est..." compliqué expliqué Guillaume Canet. Dans un reportage de France 3, on peut en apprendre plus sur le déroulement de leur entraînement qui a duré six mois à l'INSEP avec Julie Fabre, entraîneur nationale. "Au départ, c'était rigolo, c'était marrant et petit à petit ils se sont mis à y croire et moi aussi d'ailleurs. C'est à dire que moi je les ai vraiment préparés à faire les championnats du monde." Benoît Poelvoorde explique toutefois que les acteurs ont eu beaucoup de mal à synchroniser leurs mouvements sur des temps différents. Mais le résultat final est bluffant.

n groupe d'hommes un peu perdus qui décident de poursuivre une idée folle : faire de la natation synchronisée et participer aux championnats du monde de la discipline.

Au casting du Grand Bain, on retrouve Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade ou encore Guillaume Canet et Philippe Katerine. Avec plus de 4 millions d'entrées au box-office français, Le Grand bain est un des gros succès du cinéma français de la fin d'année 2018. Nommé 10 fois aux César 2019, le film de Gilles Lellouche faisait office de favori de la cérémonie. Au final, la comédie n'a remporté qu'un seul prix : celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Philippe Katerine.