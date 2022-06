JURASSIC WORLD 3. Ultime suite des sagas Jurassic World et Jurassic Park, Jurassic World 3 : Le Monde d'après sort ce mercredi 8 juin 2022. On fait le point sur cette conclusion à la nouvelle trilogie.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 14h42] Débutée en 2015 avec d'immenses retombées au box-office, la saga Jurassic World s'achève ce mercredi 8 juin avec "Le Monde d'après", un troisième épisode en forme de conclusion à la trilogie démarrée par Colin Trevorrow. C'est ce même réalisateur, qui avait dû s'absenter pour le deuxième épisode, qui met en boîte Jurassic World 3 avec le retour de Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Bryce Dallas Howard (Black Mirror) dans les rôles principaux. Ils sont accompagnés pour l'occasion des trois figures tutélaires de la saga Jurassic Park dont les trois épisodes de Jurassic World sont la suite. On compte ainsi sur la présence de Jeff Golbdlum, Sam Neill et Laura Dern, ces deux derniers n'étant pas présents dans le précédent épisode contrairement à Goldblum.

De quoi parle ce troisième épisode ? C'est assez simple : au terme des événements de Jurassic World 2, les dinosaures vivent désormais en pleine liberté dans le monde et non plus sur l'île d'Isla Nublar. Leur présence non contrôlée dans la nature cause des ravages environnementaux et ils ne cessent d'être la cible de braconnages mais aussi d'entreprises à l'affût de gains faciles. C'est dans ce contexte que la progéniture de Blue, vélociraptor élevé par Owen (Chris Pratt), est enlevée par des chasseurs. Avec Claire (Bryce Dallas Howard), le dresseur de dinosaures tente de lui apporter son aide et de l'emmener dans un sanctuaire pour dinosaures.

En savoir plus

Synopsis - Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais sur les mêmes terres que les humains. Mais quelle espèce réussira à dominer l'autre ? Un équilibre est-il possible à trouver ?

Annoncé avant la sortie du deuxième épisode en 2018, Jurassic World 3 a été tourné de février à novembre 2020. La date de sortie du film a été annoncée au 10 juin 2022 aux Etats-Unis tandis qu'en France, c'est le 8 juin 2022 que sort le long-métrage qui vient conclure la trilogie Jurassic World.