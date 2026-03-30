Le troisième épisode de la franchise "Jurassic World" est loin d'avoir convaincu les critiques et le public lors de sa sortie en 2022.

Depuis 1993, Jurassic Park s'est imposée comme l'une des franchises les plus lucratives du cinéma. La saga compte sept films au compteur, le dernier, Jurassic World : Renaissance, étant sorti le 4 juillet 2025. A cette occasion, TF1 a rediffusé certains des opus de la saga de dinosaures, quand d'autres médias ont joué le jeu du classement.

Sans surprise, le premier épisode réalisé par Steven Spielberg en 1993 est considéré comme le meilleur de la saga. Logique, puisque c'est à lui qu'on doit tout : magie absolue de la découverte, blockbuster ultime par excellence, il réalise une prouesse technique et artistique majeure pour l'époque, le tout servi par l'iconique musique composée par John Williams. Malheureusement, les critiques sont également unanimes : le pire film de la franchise est le sixième, Jurassic World : le monde d'après.

Pourquoi Jurassic World 3 est le pire film de la saga

Sorti en 2022, le film de Colin Trevorrow devait toutefois conclure la saga en grande pompes : retour des héros du premier film (Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm) face aux nouveaux incarnés par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, réflexion sur la protection des espèces... Mais il se perd également dans un scénario aux enjeux brouillons, dont l'ennemi principal ne sont plus les dinosaures mais... des sauterelles génétiquement modifiées. Il est considéré à l'unanimité comme le pire film de la franchise.

"Rien ne va dans ce film censé clore la trilogie Jurassic World, et qui est tellement mal pensé, écrit et filmé qu'il ferait passer le premier Jurassic World pour un bon film, et Jurassic World 2 pour un classique du cinéma", tacle Ecran Large. De son côté, Diverto déplore un "scénario confus", "une action fade" et des "dinos peu mémorables" (un comble !). Pour Les Numériques, ce troisième opus "oublie les ambitions narratives de Jurassic World : Fallen Kingdom (le 5e, ndlr) pour proposer une histoire paresseuse, loin de toutes innovations". Les classements de Paris-Match et Canal+ le mettent également bon dernier, preuve que s'il y a un film de la saga à zapper, c'est peut-être celui-ci.

En revanche, le septième opus de la saga, Jurassic World : Renaissance, a récolté des critiques largement plus positives (même si mitigées), surtout pour les amateurs de films d'aventures qui cherchent un retour au source. Il est à voir au cinéma depuis le 4 juillet 2025.

Synopsis - Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais sur les mêmes terres que les humains. Mais quelle espèce réussira à dominer l'autre ? Un équilibre est-il possible à trouver ?

Chris Prat : Owen Grady

Owen Grady Bryce Dallas Howard : Claire Dearing

Claire Dearing Laura Dern : Ellie Sattler

Ellie Sattler Sam Neill : Alan Grant

Alan Grant Jeff Goldblum : Ian Malcolm

Ian Malcolm Omar Sy : Barry Sembène

Barry Sembène DeWanda Wise : Kayla Watts

Kayla Watts Mamoudou Athie : Ramsay Cole

Ramsay Cole Isabella Sermon : Maisie Lockwood

Maisie Lockwood Campbell Scott : Lewis Dodgson

Lewis Dodgson BD Wong : Dr Henry Wu

Dr Henry Wu Justice Smith : Franklin Webb

Franklin Webb Daniella Pineda : Dr Zia Rodriguez

En France, le film "Jurassic World 3" a a été classé tous publics. Notons toutefois que le film a été classé PG-13 aux Etats-Unis, signifiant qu'un accompagnement parental est nécessaire pour voir le dernier opus de la franchise "Jurassic World". En moyenne dans les autres pays du monde, le film est déconseillé aux moins de 12 ans.

Les critiques françaises sont mitigées sur la qualité de cet ultime épisode. Pour certains, le divertissement tient ses promesses. Télé Loisirs trouve en effet cette conclusion "visuellement saisissante, mêlant spectacle, science, humour, frisson et émotion", tandis que Le Parisien salue le travail effectué sur les dinosaures. Pour Le Figaro enfin, "ce sixième long-métrage sait rester à sa place. Il se contente d'être un spectaculaire divertissement sans autre prétention philosophique". Les critiques négatives pointent du doigt l'écriture du long-métrage. "Le nouveau Jurassic World est plombé par son fan service mécanique et son écriture faiblarde", lapide Première, tandis que Le Point est aussi tranchant lorsqu'il qualifie le film de "tristement médiocre". De son côté, le média régional La Voix du Nord estime que "les vraies bonnes idées" sont "mal exploitées", et que les dinosaures du film sont loin d'être aussi inquiétants que ceux des premiers Jurassic Park. "Souvenez-vous donc de ce que ces animaux incarnaient jadis. Et pleurez."

Et les critiques internationales, que pensent-elles de Jurassic World 3 ? Elles sont loin d'être conquises. L'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes cumule, pour le moment, 37% d'avis positifs sur 148 critiques postées. Une mauvaise note, donc, puisque le Time déplore une "intrigue trop remplie qui ne laisse pas de place à sa principale attraction : les dinosaures". Pour Indiewire, le film n'a "aucune identité, ce qui devient tristement évident lorsque les anciens protagonistes de la franchise rencontrent les nouveaux héros de la saga." Pour Entertainment Weekly, "malgré la présence du casting original, il y a étonnement peu d'alchimie ou d'humour", jugeant que le film "réussit rarement à capter la magie" de Jurassic Park.

Les critiques des spectateurs de Jurassic World 3

Sur Linternaute.com, certains internautes ont également partagé leurs avis sur "Jurassic World 3 : Le Monde d'après". Et autant dire que le long-métrage divise également les spectateurs. Pour DarkLulu13, c'est "bof bof, quelques scènes pas mal et sans plus", tandis que sitanox s'est dit "agréablement surpris par cette adaptation, c'est un très bon film qui a suivi sa ligne et fera un bon bout de chemin". Ne perdez pas votre temps a assuré que le film était "nul de chez nul, gardez votre temps pour faire quelque chose de mieux (ce ne sera pas dur), un avis partagé par Max, grand fan de la saga, qui a qualifié ce troisième épisode de "grand n'importe quoi".