JURASSIC WORLD. "Jurassic World : Le Monde d'après" est sorti au cinéma le 8 juin 2022. Faut-il le voir ? Voici ce qu'en pensent les critiques qui ont partagé leurs avis.

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 9h43] "Jurassic World 3 : Le monde d'après" est enfin sorti au cinéma ce 8 juin 2022. Il s'agit du point final à la franchise, lancée en 2015 par Colin Trevorrow, mais peut également se lire comme une fin de "Jurassic Park", puisque Sam Neil, Jeff Goldblum et Laura Dern sont de retour pour l'occasion. Dans ce nouvel épisode, les êtres humains doivent apprendre à cohabiter avec les dinosaures, se baladant désormais librement sur Terre. Mais après les succès mitigés du précédent volet, faut-il voir ce nouveau long-métrage ?

Les critiques françaises sont très mitigées sur la qualité de cet ultime épisode. Parmi les avis positifs que l'on peut lire sur "Jurassic World 3" saluent le divertissement offert. Télé Loisirs trouve cette conclusion "visuellement saisissante, mêlant spectacle, science, humour, frisson et émotion", tandis que Le Parisien salue le travail effectué sur les dinosaures. Pour Le Figaro enfin, "ce sixième long-métrage sait rester à sa place. Il se contente d'être un spectaculaire divertissement sans autre prétention philosophique". Ce dernier épisode joue la carte de la nostalgie, puisque, selon Cinemateaser, "en dépit de quelques belles images et une thématique intéressante, Le Monde d'après rejoue maladroitement des scènes mythiques du premier volet".

Les critiques négatives pointent du doigt l'écriture du long-métrage. "Le nouveau Jurassic World est plombé par son fan service mécanique et son écriture faiblarde", lapide Première, tandis que Le Point est aussi tranchant lorsqu'il qualifie le film de "tristement médiocre". De son côté, le média régional La Voix du Nord estime que "les vraies bonnes idées" sont "mal exploitées", et que les dinosaures du film sont loin d'être aussi inquiétants que ceux des premiers Jurassic Park. "Souvenez-vous donc de ce que ces animaux incarnaient jadis. Et pleurez." Ecran Large est encore plus lapidaire, résumant le film à une "intrigue idiote" "enfermée dans un énième enclos à concepts, qui l'autorise à rejouer le film originel, orchestré avec une incompétence quasi-miraculeuse".

L'avis des critiques américaines

Et les critiques internationales, que pensent-elles de Jurassic World 3 ? Elles sont loin d'être conquises. L'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes cumule, pour le moment, 37% d'avis positifs sur 148 critiques postées. Une mauvaise note, donc, puisque le Time déplore une "intrigue trop remplie qui ne laisse pas de place à sa principale attraction : les dinosaures". Pour Indiewire, le film n'a "aucune identité, ce qui devient tristement évident lorsque les anciens protagonistes de la franchise rencontrent les nouveaux héros de la saga." Pour Entertainment Weekly, "malgré la présence du casting original, il y a étonnement peu d'alchimie ou d'humour", jugeant que le film "réussit rarement à capter la magie" de Jurassic Park.

fiche film

Synopsis - Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais sur les mêmes terres que les humains. Mais quelle espèce réussira à dominer l'autre ? Un équilibre est-il possible à trouver ?

Chris Prat : Owen Grady

Owen Grady Bryce Dallas Howard : Claire Dearing

Claire Dearing Laura Dern : Ellie Sattler

Ellie Sattler Sam Neill : Alan Grant

Alan Grant Jeff Goldblum : Ian Malcolm

Ian Malcolm Omar Sy : Barry Sembène

Barry Sembène DeWanda Wise : Kayla Watts

Kayla Watts Mamoudou Athie : Ramsay Cole

Ramsay Cole Isabella Sermon : Maisie Lockwood

Maisie Lockwood Campbell Scott : Lewis Dodgson

Lewis Dodgson BD Wong : Dr Henry Wu

Dr Henry Wu Justice Smith : Franklin Webb

Franklin Webb Daniella Pineda : Dr Zia Rodriguez

En France, le film "Jurassic World 3" a a été classé tous publics. Notons toutefois que le film a été classé PG-13 aux Etats-Unis, signifiant qu'un accompagnement parental est nécessaire pour voir le dernier opus de la franchise "Jurassic World". En moyenne dans les autres pays du monde, le film est déconseillé aux moins de 12 ans.

Jurassic World 3 est-il le dernier film de la franchise ?

Colin Trevorrow signe le troisième volet de la saga"Jurassic World". Il s'agit également du dernier opus de cette trilogie, puisqu'aucune suite n'a été annoncée. En convoquant les protagonistes du premier volet de "Jurassic Park", c'est également un point final qui semble se profiler pour la saga mettant en scène les dinosaures. Auprès du Today Show, en mai 2022, Chris Pratt a confirmé que "Jurassic World : le Monde d'après" "était bien la fin de cette franchise. Je pense vraiment que ça l'est en tout cas."