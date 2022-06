JURASSIC WORLD. Le troisième épisode de la saga Jurassic World aura-t-il droit à une suite ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 15h41] Jurassic World 3 : Le monde d'après était la sortie cinéma la plus attendue du mercredi 8 juin 2022. Dans ce troisième épisode de la saga portée par Chris Pratt depuis 2015, les êtres humains doivent apprendre à cohabiter avec les dinosaures, qui se baladent en liberté. Les fans de la franchise doivent toutefois se douter qu'il s'agit là du dernier film de la franchise lancée par Colin Trevorrow. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Chris Pratt, interviewé par le Today Show en mai 2022. "C'est bien la fin de cette franchise, assure l'acteur. Je pense vraiment que ça l'est en tout cas."

Jurassic World 3 convoque en effet les héros de la première franchise (Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum), ce qui peut laisser entendre que la saga Jurassic Park a atteint sa conclusion. Mais il ne faut jamais dire jamais à Hollywood. Si le réalisateur Colin Trevorrow estime dans Variety que Le Monde d'après est le point final de sa trilogie, il n'est pas exclu qu'un spin-off centré sur Kayla Watts (DeWanda Wise) puisse voir le jour, ce personnage incarnant selon lui "potentiellement le futur de cette franchise". Pour l'heure, rien n'a encore été confirmé.

Les critiques françaises sont mitigées sur la qualité de cet ultime épisode. Pour certains, le divertissement tient ses promesses. Télé Loisirs trouve en effet cette conclusion "visuellement saisissante, mêlant spectacle, science, humour, frisson et émotion", tandis que Le Parisien salue le travail effectué sur les dinosaures. Pour Le Figaro enfin, "ce sixième long-métrage sait rester à sa place. Il se contente d'être un spectaculaire divertissement sans autre prétention philosophique". Les critiques négatives pointent du doigt l'écriture du long-métrage. "Le nouveau Jurassic World est plombé par son fan service mécanique et son écriture faiblarde", lapide Première, tandis que Le Point est aussi tranchant lorsqu'il qualifie le film de "tristement médiocre". De son côté, le média régional La Voix du Nord estime que "les vraies bonnes idées" sont "mal exploitées", et que les dinosaures du film sont loin d'être aussi inquiétants que ceux des premiers Jurassic Park. "Souvenez-vous donc de ce que ces animaux incarnaient jadis. Et pleurez."

Et les critiques internationales, que pensent-elles de Jurassic World 3 ? Elles sont loin d'être conquises. L'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes cumule, pour le moment, 37% d'avis positifs sur 148 critiques postées. Une mauvaise note, donc, puisque le Time déplore une "intrigue trop remplie qui ne laisse pas de place à sa principale attraction : les dinosaures". Pour Indiewire, le film n'a "aucune identité, ce qui devient tristement évident lorsque les anciens protagonistes de la franchise rencontrent les nouveaux héros de la saga." Pour Entertainment Weekly, "malgré la présence du casting original, il y a étonnement peu d'alchimie ou d'humour", jugeant que le film "réussit rarement à capter la magie" de Jurassic Park.

Les critiques des spectateurs de Jurassic World 3

Sur Linternaute.com, certains internautes ont également partagé leurs avis sur "Jurassic World 3 : Le Monde d'après". Et autant dire que le long-métrage divise également les spectateurs. Pour DarkLulu13, c'est "bof bof, quelques scènes pas mal et sans plus", tandis que sitanox s'est dit "agréablement surpris par cette adaptation, c'est un très bon film qui a suivi sa ligne et fera un bon bout de chemin". Ne perdez pas votre temps a assuré que le film était "nul de chez nul, gardez votre temps pour faire quelque chose de mieux (ce ne sera pas dur), un avis partagé par Max, grand fan de la saga, qui a qualifié ce troisième épisode de "grand n'importe quoi". Vous aussi donnez votre avis sur Jurassic World 3 en cliquant ci-dessous.

"Jurassic World : Le Monde d'après" est sorti au cinéma en France le 8 juin 2022. Il était sans surprise le film le plus vu le jour de sa sortie. En comptant les avant-premières, 338 399 entrées ont été enregistrées pour sa première journée d'exploitation en France. Il s'agirait du meilleur démarrage de l'année 2022 en France. Pour rappel, le second épisode avait fait 172 170 pour son premier jour d'exploitation en 2018, tandis que le premier volet de la saga Jurassic World avait rassemblé 359 010 entrées.

Aux Etats-Unis, Jurassic World : le Monde d'après fait le plus d'entrées pour la semaine de sa sortie, cumulant 143 370 000 de dollars du 10 au 12 juin 2022. Il s'agit du deuxième meilleur démarrage de l'année 2022 (derrière Doctor Strange in the Multiverse of Madness), mais le film fait toutefois moins que les précédents épisodes de la trilogie. Le premier volet avait réalisé 208 millions de dollars et le second film avait engendré 148 millions de dollars à son démarrage.

fiche film

Synopsis - Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures vivent désormais sur les mêmes terres que les humains. Mais quelle espèce réussira à dominer l'autre ? Un équilibre est-il possible à trouver ?

Chris Prat : Owen Grady

Owen Grady Bryce Dallas Howard : Claire Dearing

Claire Dearing Laura Dern : Ellie Sattler

Ellie Sattler Sam Neill : Alan Grant

Alan Grant Jeff Goldblum : Ian Malcolm

Ian Malcolm Omar Sy : Barry Sembène

Barry Sembène DeWanda Wise : Kayla Watts

Kayla Watts Mamoudou Athie : Ramsay Cole

Ramsay Cole Isabella Sermon : Maisie Lockwood

Maisie Lockwood Campbell Scott : Lewis Dodgson

Lewis Dodgson BD Wong : Dr Henry Wu

Dr Henry Wu Justice Smith : Franklin Webb

Franklin Webb Daniella Pineda : Dr Zia Rodriguez

En France, le film "Jurassic World 3" a a été classé tous publics. Notons toutefois que le film a été classé PG-13 aux Etats-Unis, signifiant qu'un accompagnement parental est nécessaire pour voir le dernier opus de la franchise "Jurassic World". En moyenne dans les autres pays du monde, le film est déconseillé aux moins de 12 ans.

Jurassic World 3 est-il le dernier film de la franchise ?

Colin Trevorrow signe le troisième volet de la saga "Jurassic World". Il s'agit également du dernier opus de cette trilogie, puisqu'aucune suite n'a été annoncée. En convoquant les protagonistes du premier volet de "Jurassic Park", c'est également un point final qui semble se profiler pour la saga mettant en scène les dinosaures. Auprès du Today Show, en mai 2022, Chris Pratt a confirmé que "Jurassic World : le Monde d'après" "était bien la fin de cette franchise. Je pense vraiment que ça l'est en tout cas."

Cependant, Colin Trevorrow a fait une déclaration contradictoire dans une interview auprès de Variety. Le réalisateur a en effet expliqué l'introduction de Kayla Watts, jouée par DeWanda Wise, dans "Jurassic World : Le Monde d'après" : "Il était important d'introduire un nouveau personnage qui pourrait potentiellement définir le futur de cette franchise." De quoi suggérer qu'un spin-off pourrait lui être dédié ? Il faudra attendre une confirmation plus explicite pour en avoir le coeur net.