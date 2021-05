EDMOND FILM. Alexis Michalik s'est inspiré de l'histoire vraie de la genèse de Cyrano de Bergerac pour écrire le scénario de sa pièce de théâtre, qui est ensuite devenue le film Edmond.

[Mis à jour le 16 mai 2021 à 20h45] Edmond est une comédie comme le cinéma français en fait peu : ce film, écrit et réalisé par Alexis Michalik, revient sur la genèse de l'une des œuvres les plus marquantes du XIXe siècle, Cyrano de Bergerac. Signée Edmond Rostand, cette pièce de théâtre majeure a pourtant connu de nombreuses difficultés dans sa création, à tel point que jusqu'à la dernière minute, on pensait que ce serait un échec. Comme l'a fait John Madden avec Shakespeare in love, Alexis Michalik a tenu à revenir sur la création de la pièce, en la romançant toutefois quelque peu et en y incorporant des éléments de comédie.

Comme on peut le voir dans Edmond, c'est en effet en aidant l'un de ses amis à séduire une femme adepte de beaux mots qu'Edmond Rostand, alors âgé de seulement 29 ans, a eu l'idée de l'intrigue de Cyrano de Bergerac, et de la fameuse scène du balcon. C'est grâce à l'aide de sa femme Rosemonde Gérard et de l'acteur Constant Coquelin qu'il arrivera à monter sa pièce dans les temps qui lui sont impartis. Toutefois, le personnage de Jeanne, joué par Lucie Boujenah, est totalement fictif.

Pour écrire le film Edmond, Alexis Michalik s'est extrêmement documenté sur la genèse de Cyrano de Bergerac, comme il l'explique à Allociné : "J'ai donc commencé à lire tout ce qui existait sur et autour de Cyrano. Je me suis rendu compte que son auteur, Edmond Rostand n'avait que 29 ans lorsqu'il l'avait composé. Ecrire un tel chef-d'oeuvre à même pas trente ans ! J'ai été sidéré !" Pour l'anecdote, à la fin de la première représentation de Cyrano de Bergerac, le public offre à Edmond Rostand vingt minutes de standing-ovation.

Synopsis : En décembre 1897 à Paris, Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais il a déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Cela fait deux ans qu'il n'a rien produit. En désespoir de cause, l'auteur propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se lance dans l'écriture de cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre : "Cyrano de Bergerac".

Après avoir connu un franc succès sur les planches, le metteur en scène Alexis Michalik signe son premier long-métrage avec Edmond. La pièce avait obtenu un succès critique et populaire (en recevant notamment 5 Molières), qui a permis qui a permis au film de se mettre en route. Impliqué en tant que réalisateur et acteur dans Edmond, Alexis Michalik y dirige les acteurs Thomas Solivéres (Les aventures de Spirou et Fantasio), Clémentine Célarié (En mille morceaux) et Mathilde Seigner (Coexister). A noter que Jean-Michel Martial est le seul comédien à reprendre le rôle qu'il a tenu sur les planches. Alexis Michalik a fait le choix de ne pas rappeler les comédiens de la pièce de théâtre pour la version cinéma. C'est dans un désir de nouvellement de son oeuvre que le réalisateur a pris cette décision. Il s'est expliqué dans Première : "Il me fallait une réinvention, j'avais envie de sang neuf, d'avoir des nouveaux acteurs."

