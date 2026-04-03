DRAGONS 3 LE MONDE CACHÉ. Peut-on s'attendre à voir une suite de la saga Dragon au cinéma ? Dean DeBlois, qui a réalisé la trilogie, en parle.

Le réalisateur Dean DeBlois a conclu l'histoire unissant le viking Harold au dragon Krokmou. Le metteur a affirmé que Dragons 3 est bien le dernier film de la saga animée. "J'ai délibérément fait en sorte que l'histoire se termine et qu'on ne puisse plus la continuer en montrant Harold et Krokmou durant leurs vies d'adulte" avait-il déclaré au magazine Le Point le 5 février 2019.

Cependant, le metteur en scène a admis que les studios Dreamworks pourraient tout à fait relancer la saga à l'avenir : "Je ne possède pas la franchise, Dreamworks pourrait parfaitement décider d'en faire quelque chose d'autre à l'avenir même si je ne vois pas ce qu'il y a à raconter de plus avec ces personnages", avouait-il. L'idée d'une suite sous la forme d'un quatrième film est donc définitivement exclue.

En revanche, une adaptation en prises de vues réelles a bel et bien vue le jour depuis 2025. Dean DeBlois, qui affirmait pourtant en "avoir terminé avec cette saga", est revenue à la réalisation pour le film, qui met en scène Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler et Nick Frost. Il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un remake. Et la version réelle du premier épisode a été un vrai succès : le film a engendré 635,4 million de dollars à travers le monde, et 2,5 millions d'entrées en France. Le second opus est prévu pour sortir en France le 9 juin 2027 au cinéma.

Pourquoi Dean DeBlois est fasciné par les dragons ?

Pendant son échange avec Le Point en 2019, Dean DeBlois s'est expliqué quant à sa fascination pour les dragons. Notamment, c'est le lien du dragon avec plusieurs cultures qui l'a poussé à créer la saga : "Notre planète a connu les dinosaures, et les dragons sont un peu comme des dinosaures qui voleraient et cracheraient du feu. Et il y a des dragons dans presque chaque culture du monde. C'est une créature qui capture l'imagination, qui représente la fantaisie."

Outre son attachement aux dragons, Dean DeBlois aime traiter du lien entre l'être humain et l'animal (c'était déjà le cas dans son premier film Lilo et Stitch). C'est une chose qui est due à l'un de ses souvenirs d'enfance raconte-t-il au Point : "Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu avoir un animal de compagnie, un chien ou un chat. Mais ça ne s'est jamais fait. Bon, j'ai quand même eu un poisson, mais il est mort (rires). Je pense surtout qu'on peut créer une très forte connexion entre un personnage humain et un animal, [...] seulement par le mouvement ou la présence, par quelque chose qui va au-delà des mots. C'est aussi un beau thème parce qu'il parle à la fois aux jeunes spectateurs, mais aussi à un public plus adulte."

Résumé du film : Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un jeune Viking et un redoutable dragon Furie Nocturne est devenu une épique trilogie retraçant leurs vies. Dans ce nouveau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables destinées : être le chef de Berk aux côtés d'Astrid et pour Krokmou, en tant que dragon, être le leader de son espèce. Alors qu'ils réalisent leurs rêves de vivre en paix entre Vikings et dragons, une sombre menace plane sur le village et l'apparition d'une femelle Furie Nocturne vont mettre à mal leur amitié comme jamais auparavant.