Once Upon a time... in Hollywood est le dernier film réalisé par Quentin Tarantino. Mais pourquoi le cinéaste a-t-il modifié les événements historiques à la fin de son long-métrage ?

[Mis à jour le 4 septembre 2022 à 20h50] Once upon a time... in Hollywood est une véritable machine à remonter le temps. En suivant les personnages fictifs de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et Cliff Booth (Brad Pitt), Quentin Tarantino emmène les spectateurs en voyage dans le Hollywood de la fin des années 1960. On peut ainsi croiser des figures mythiques de l'époque, comme Sharon Tate, Roman Polanski, Bruce Lee ou encore Charles Manson et les membres de sa secte. Le duo de protagonistes est lui-même inspiré des acteurs Steve McQueen/Burt Reynolds et de leurs cascadeurs Bud Edkins/Hal Needham.

Pourtant, alors que Once upon a time... in Hollywood s'attache à reconstituer une époque révolue, Quentin Tarantino a pris des libertés avec l'Histoire, notamment sur la fin du film. Attention, spoilers. Ainsi, Sharon Tate (Margot Robbie) ne meurt pas sous les coups de la secte de Charles Manson, dont les membres reçoivent d'ailleurs une incandescente correction de la part de Rick Dalton et Cliff Booth. Quentin Tarantino réinvente totalement les tristes événements du 9 août 1969. Pour rappel, Sharon Tate (enceinte de 8 mois), Steve Parent, Jay Sebring, Wojciech Frykowski et Abigail Golger sont tués par trois membres de la "famille" de Charles Manson, pour se venger du producteur de musique Terry Melcher, ancien propriétaire de la maison de Tate.

Mais pourquoi est-ce que Quentin Tarantino a changé les événements historiques ? Au spectateur de se faire sa propre opinion. Après s'être baladé avec nostalgie dans le Los Angeles de la fin des sixties, Quentin Tarantino s'autorise ici un pas de côté, une divergence avec l'histoire, pour offrir à Sharon Tate la fin heureuse méritée. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le cinéaste joue avec la réalité historique, comme le prouve la vengeance jouissive de Shosanna dans Inglorious Basterds. Dans Once upon a time... in Hollywood, cette altération de la réalité s'accompagne d'une folle mélancolie pour une époque révolue. Pour plusieurs critiques, c'est l'une des raisons qui font que Once upon a time... est l'un des meilleurs films de Tarantino.

Once Upon a Time... in Hollywood a définitivement conquis la critique, le public, mais aussi les professionnels. Nommé à plusieurs reprises dans les cérémonies de remise de prix en 2020, le film est systématiquement récompensé pour l'interprétation de Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth, le cascadeur et ami de Rick Dalton. En dépeignant avec amour et nostalgie l'Hollywood des années 1960 (on peut croiser au détour du long-métrage Bruce Lee, Steve McQueen ou encore Sharon Tate), Quentin Tarantino a définitivement signé un film à part qui s'inscrit comme l'un des plus réussi du cinéaste. Ci-dessous, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le dernier film de Quentin Tarantino.

Once Upon a Time... in Hollywood se distingue grâce à son casting cinq étoiles. Leonardo DiCaprio campe Rick Dalton, acteur à la dérive, tandis que le cascadeur Cliff Booth est joué par Brad Pitt. Tous les deux ont reçu plusieurs nominations pour leur interprétation de ces deux personnages. Pour jouer Sharon Tate, Quentin Tarantino a choisi l'actrice Margot Robbie, vue dans Suicide Squad et Moi, Tonya. L'acteur Emile Hirsch incarne Jay Sebring, l'ami de Sharon Tate, tandis que c'est l'actrice Margaret Qualley qui incarne l'énigmatique Cat. Julia Butters brille quant à elle dans le rôle de Trudie, la jeune actrice qui donne une leçon de vie à Rick Dalton. Al Pacino fait également une apparition dans le rôle de l'agent Marvin Shwarz. L'acteur Luke Perry joue également dans le film dans le rôle de Wayner Maunder, quelques temps avant son décès tragique. Le terrifiant Charles Manson est interprété par Damon Herriman, tandis que Rafal Zawierucha se glisse dans la peau de Roman Polanski.

Synopsis de Once Upon a Time... in Hollywood - En 1969, pendant les derniers années de l'Âge d'Or hollywoodien, Rick Dalton un acteur de télévision passé de mode et sa doublure Cliff Booth tentent de devenir célèbres dans l'industrie du cinéma à Los Angeles.

Once Upon a Time...in Hollywood a cumulé les nominations et les récompenses dans différentes cérémonies, depuis sa présentation au Festival de Cannes en 2019, que ça soit ceux récompensant la prestation de Brad Pitt dans un second rôle, que des citations saluant le scénario du film ou la réalisation. Retrouvez ci-dessous toutes les nominations, et tous les prix récoltés par le dernier film de Quentin Tarantino.

Nominations de Once Upon a Time... in Hollywood

Festival de Cannes 2019 : sélection officielle

Festival international du film de Locarno : sélection officielle hors compétition

Golden Globes 2020 : meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Leonardo DiCaprio.

Critics' Choice Movie Awrads 2020 : Meilleur réalisateur, Meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, Meilleur espoir pour Julia Butters, Meilleure distribution, Meilleure photographie, Meilleur montage, Meilleurs costumes, Meilleur maquillage

BAFTA 2020 : Meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, Meilleure actrice dans un second rôle pour Margot Robbie, Meilleur montage, meilleur casting, meilleurs décors, meilleurs costumes

Oscars 2020 : meilleur acteur dans un second rôle, meilleurs décors, meilleure création de costumes, meilleure photographie, meilleur montage et mixage son.

Césars 2020 : Meilleur film en langue étrangère

Récompenses et distinctions pour Once Upon a Time... in Hollywood

Festival de Cannes 2019 : Palme Dog pour Brandy

Golden Globes 2020 : Meilleur film musical ou comédie, meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, meilleur scénario

Critic's Choice Movie Awards 2020 : meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, meilleure direction artistique

SAG Awards : Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt

Oscars 2020 : Meilleur acteur dans un second rôle pour Brad Pitt, Meilleurs décors

Once Upon a Time... in Hollywood a récolté un joli succès au box-office. Sans compter les Etats-Unis, le film a cumulé 247 178 851 dollars de recettes au box office, avec 26 semaines d'exploitations. Au total, le long-métrage de Quentin Tarantino a récolté 389 021 383 dollars de recette au box-office mondial, avec 2 633 185 entrées réalisées rien qu'en France. Aux Etats-Unis et en France, Once Upon a Time... in Hollywood a réalisé le meilleur démarrage au box-office de tous les films de Quentin Tarantino.

