France 3 diffuse "La Favorite" avec Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone, ce lundi 12 décembre 2022. Le long-métrage revient sur la fin de règne de la reine Anne de Grande-Bretagne.

[Mis à jour le 12 décembre 2022 à 20h45] La Favorite fait partie des programmes à ne pas manquer au programme tv ce soir. France 3 diffuse ce film de Yorgos Lanthimos ce lundi 12 décembre 2022. Les téléspectateurs peuvent y découvrir l'histoire de la reine Ane d'Angleterre, et surtout la rivalité entre ses deux favorites, Lady Sarah Churchill (duchesse de Marlborough) et Abigail Hill, devenue Abigail Masham. Sachez que le film est inspiré de la véritable vie de la cours d'Angleterre à l'époque, mais que le long-métrage prend des libertés avec la réalité historique pour pointer du doigt la cruauté de la société.

Le réalisateur de La Favorite a ainsi demandé à ce que les acteurs s'affranchissent de leur recherches documentaires, notamment sur les manières de l'époque. "Il existe une vérité fondamentale dans les événements et le cadre général de l'histoire, mais le plus important pour nous était d'explorer ces personnages féminins", expliquait ainsi Yorgos Lanthimos lors de la sortie du film en 2019. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans le film historique ? La reine Anne, dont la santé était effectivement très fragile, a en effet eu deux favorites : Lady Sarah (incarnée par Rachel Weisz) depuis l'enfance, avant qu'elle ne soit évincée par Abigail Masham (Emma Stone). L'épouse du prince George du Danemark était effectivement particulièrement très proche de Sarah dans un premier temps, puis Abigail, jusqu'à la mort de la monarque en 1714. Mais il n'existe aucune preuve historique qui vient confirmer des relations amoureuses et sexuelles entre ces femmes. Par ailleurs, il n'est pas historiquement prouvé qu'Abigail ait tenté d'empoisonné Lady Sarah dans la vraie vie, contrairement à ce que montre le film.

Synopsis - Début du XVIIIème siècle. L'Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d'ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu'une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu'elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l'opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l'occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de son chemin.