MON BEBE FILM. Face à Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin joue Jade dans le film de Lisa Azuelos, qui n'est autre que sa mère à la ville.

[Mis à jour le 4 avril 2021 à 20h45] Dans Mon Bébé, Lisa Azuelos dépeint les relations mère-fille, lorsque cette dernière, majeure, s'apprête à partir à l'étranger pour poursuivre ses études. La réalisatrice de LOL et Dalida s'est inspirée de sa propre expérience de mère pour écrire le scénario. Tout logiquement, c'est sa propre fille, Thaïs Alessandrin, qui incarne dans cette comédie le rôle de Jade, l'enfant de Sandrine Kiberlain. Cette étudiante à l'université McGill au Canada a toutefois une petite expérience passée dans le cinéma, puisqu'on a pu la voir dans LOL, Une rencontre et All Inclusive. Thaïs Alessandrin n'est donc pas totalement une novice du jeu d'acteur : la jeune femme a notamment suivi des cours de théâtre pendant six ans. Et si elle continue de caresser du doigt une carrière dans le cinéma, elle reste lucide : "Je sais que devenir une actrice qui vit de son travail, c'est hyper rare, et comme je suis pragmatique, je continue mes études à McGill pour le moment", a-t-elle confié à Allociné.

Lisa Azuelos explique très simplement sa démarche de faire jouer sa fille dans Mon bébé : c'est sa propre réaction, lorsque sa fille lui a annoncé qu'elle partait étudier au Canada, qui a motivé le film. A cette époque, elle ne pense pas en faire une fiction, mais capte sa vie de famille pour ses besoins personnels. Lorsqu'elle envisage dans faire une comédie, Lisa Azuelos ne pouvait plus envisager une autre actrice que Thaïs Alessandrin pour jouer Jade : "Je l'avais trop dans la rétine, explique-t-elle simplement auprès d'Allociné. Et elle avait déjà tourné des rôles secondaires, dans LOL entre autres, elle connaissait l'ambiance, les rythmes et les exigences de ce métier, et moi je n'avais aucun doute sur ses talents de comédienne."

Synopsis - Jade, dix-huit ans, vit une relation fusionnelle avec sa mère Héloïse. Alors qu'elle s'apprête à prendre son envol pour poursuivre ses études supérieures au Canada, Héloïse, qui est par ailleurs maman de deux autres enfants plus âgés tente par tout moyen de se remémorer les bons moments qu'elles ont vécu ensemble. Totalement obsédée par ce départ imminent, elle va filmer autant que faire se peut chaque instant de la vie quotidienne partagé avec sa fille.