MORT SUR LE NIL FIlM. Kenneth Branagh réalise "Mort sur le Nil" et incarne Hercule Poirot dans cette nouvelle adaptation du classique d'Agatha Christie. Il s'est entouré de nombreux acteurs au casting.

[Mis à jour le 9 février 2022 à 9h35] Un nouveau meurtre doit être résolu par Hercule Poirot. Kenneth Branagh propose sa nouvelle adaptation cinéma de Mort sur le Nil, classique écrit par Agatha Christie. Ce film policier mettant en scène une enquête du détective belge fait partie des sorties cinéma du 9 février. Kenneth Branagh ne réalise pas seulement le film, c'est également lui qui incarne Hercule Poirot. Il s'était déjà prêté au jeu en 2017 lorsqu'il a proposé une nouvelle version cinéma du Crime de l'Orient Express.

Face à Kenneth Branagh au casting de Mort sur le Nil, on retrouve Gal Gadot (Wonder Woman), Armie Hammer (Call me by your name), Emma Mackey (Sex Education), Rose Leslie (Game of Thrones), Letitia Wright (Black Panther), Russel Brand (American Trip) ou encore Annette Bening, qui incarne un personnage inédit des romans : la mère de Bouc, le bras droit d'Hercule Poirot, qui n'existe lui-même pas dans les oeuvres d'Agatha Christie. Lequel d'entre eux est le coupable ? On vous laisse voir le film pour le découvrir !

Synopsis - Au cours d'une croisière de luxe en Egypte, la ravissante Linnet Ridgeway est retrouvée assassinée. Une coupable évidente est désignée : Jacqueline de Bellefort. Cela faisait des mois que Jacqueline poursuivait Linnet et son époux Simon Doyle, blessée d'avoir été éconduite par ce dernier. Pourtant même si tous les soupçons désignent Jacqueline, celle-ci ne peut en aucune façon avoir commis le crime. Son alibi est d'une solidité incontestable. Heureusement, Hercule Poirot est du voyage et va décrypter minutieusement les dernières heures avant le meurtre pour dévoiler les mensonges des uns et des autres. Une enquête mythique basée sur le roman d'Agatha Christie.

Les vacances d'Hercule Poirot vont tourner au cauchemar. Kenneth Branagh reprend son costume du célèbre détective belge pour son prochain film en tant que réalisateur. Après avoir adapté Le Crime de l'Orient Express, l'acteur et réalisateur se frotte cette fois-ci à Mort sur le Nil, autre grand classique d'Agatha Christie. Alors que le long-métrage doit sortir à la fin d'année dans les cinémas français, la première bande-annonce a été dévoilée. Hercule Poirot, en croisière en Egypte, va devoir activer ses petites cellules grises pour résoudre une affaire criminelle particulièrement complexe.

Pour embarquer le spectateur dans cette enquête, Kenneth Branagh (Hercule Poirot) s'est entouré d'un casting cinq étoiles. Mort sur le Nil réunit Gal Gadot dans le rôle de la sulfureuse Linnet Ridgeway, tandis que son époux, Simon Doyle, est incarné par Armie Hammer. Les fans de Sex Education reconnaîtront Emma Mackey dans la peau de Jacqueline de Bellefort. L'acteur nommé à quatre reprises aux oscars Tom Bateman fait également partie du casting, tout comme Rose Leslie (Game of Thrones), Annette Bening, Russell Brand ou encore Letitia Wright.