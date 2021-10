AD ASTRA. Dans son film de science-fiction, James Gray suit l'histoire d'un astronaute joué par Brad Pitt parti à la recherche de son père aux confins de l'espace. Mais que signifie "Ad astra" ?

[Mis à jour le 31 octobre 2021 à 20h45] Ad Astra est un film de science-fiction porté par Brad Pitt. Présentée à la Mostra de Venise mais repartie bredouille, cette épopée spatiale suit l'astronaute Roy McBride qui part à la recherche de son père disparu (Tommy Lee Jones) de l'autre côté de Neptune au cours de sa quête d'extra-terrestres. Sorti en 2019, ce long-métrage est réalisé par James Gray, cinéaste à qui l'on doit The Lost City of Z ou La nuit nous appartient.

Mais contrairement aux précédents films de James Gray, le titre "Ad Astra" peut paraître bien mystérieux au spectateur qui n'est pas familier du latin. Car il s'agit de l'abréviation de la locution "Ad Astra per Aspera". Si on la traduit, elle signifie "vers les étoiles et à travers les difficultés", Ad astra signifiant donc littéralement "vers les étoiles". Cette expression latine est non seulement la devise de l'Etat du Kansas aux Etats-Unis, mais aussi une citation inscrite sur le monument en mémoire à l'équipage d'Apollo 1, première mission du programme Apollo qui a fait trois morts en janvier 1967 lorsqu'un incendie se déclenche au cours d'une répétition au sol.

Après Damien Chazelle et son First Man, ou encore Christopher Nolan et son Interstellar, c'est au tour de James Gray de signer son épopée spatiale avec Ad Astra. C'est surtout son premier film de science-fiction, mêlant images spectaculaires de l'espace et introspection intime de son personnage principal. Le cinéaste s'est inspiré du livre de Joseph Conrad " Au coeur des ténèbres", mais également des recherches d'Enrico Fermi qui a reçu Prix Nobel de Physique en 1938, pour écrire et réaliser ce long-métrage, rapporte Allociné. Soucieuse d'être crédible dans sa représentation de la vie dans l'espace, la production a également fait appel à la Nasa et à des agences spatiales pour reproduire avec le plus de justesse possible le périple spatial. L'astronaute à la retraite Garrett Reisman, ainsi que l'ingénieur en aéronautique Robert Yowell ont également partagé leur expertise lors de l'écriture du scénario et du tournage.

Synopsis - Il y a 20 ans, Roy McBride (Brad Pitt) a perdu son père, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), parti à la recherche de vie extra-terrestre du côté de Neptune. Le jeune orphelin a bien grandi et est devenu un brillant ingénieur prêt à tout pour retrouver son père. Mais il n'est pas seulement brillant, il est aussi autiste.

Les critiques français sont dithyrambique : Ad Astra est un véritable succès. Sur Allociné, le long-métrage récolte 4,5 étoiles presse. "Un film superbe et funambule, triste et flamboyant, une prise de risques magnifique" pour Première, "un film immense" pour Vanity Fair, quand Cinemateaser salue une oeuvre "sublime et unique". Pour le magazine spécialisé, "cet univers, dont la richesse est nourrie à chaque instant [...] dessine les contours d'une expérience de cinéma toute en intériorité, celle du spectateur et celle du personnage central [...]. Un très grand film d'un des cinéastes les plus précieux de notre époque".

Au cœur de ce long-métrage : la famille, pilier de l'oeuvre de James Gray. "Mais jamais elle n'avait été traitée de manière aussi resserrée, obsessionnelle", note Vanity Fair. De nombreuses critiques osent les références à The Lost City of Z, le précédent long-métrage du cinéaste, mais également à Interstellar, qui posait déjà en 2014 les questions de la filiation dans le contexte spatial. Contrairement à son prédécesseur, James Gray semble toutefois oser les questionnements métaphysiques au milieu d'images "somptueuses" pour Franceinfo : "Avec Ad Astra, James Gray réussit à propulser ses thématiques familiales vers les étoiles".