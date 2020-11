WONDER WOMAN 2 - Après des reports, le film de Patty Jenkins sortira bien à la fin de l'année 2020. Il pourrait être à découvrir hors Etats-Unis dès le 16 décembre 2020 dans les cinémas.

[Mis à jour le 19 novembre 2020 à 9h38] Le studio Warner Bros a tranché : Wonder Woman 1984 sortira bien à la fin de l'année 2020. L'évolution de la crise sanitaire à travers le monde faisait en effet craindre un nouveau report du blockbuster pour l'année 2021. Il n'en sera finalement rien, comme cela a pu être annoncé par l'équipe du film sur les réseaux sociaux. Le deuxième opus des aventures de Wonder Woman sortira bien le 25 décembre 2020 aux Etats-Unis. Toutefois, cette sortie s'accompagne d'une particularité, puisque le long-métrage sera à la fois visible dans les salles de cinéma, mais également en streaming sur la plateforme HBO Max, sans frais supplémentaire pour les abonnés pendant un mois.

"Ce n'était pas une décision facile, explique l'actrice principale Gal Gadot sur les réseaux sociaux, et nous n'aurions jamais pensé devoir retarder la sortie aussi longtemps mais le Covid a tout chamboulé ", a écrit sur les réseaux sociaux la star israélienne Gal Gadot, qui incarne Wonder Woman. En effet, Wonder Woman 1984 devait initialement sortir en juin 2020 dans le monde entier. Mais le coronavirus a forcé plusieurs reports du film à travers le monde. Si cette annonce concerne directement les Etats-Unis, qu'en est-il en France ? Le film était prévu pour une sortie le 30 décembre 2020. Selon l'AFP, qui cite Warner Bros, les spectateurs hors Etats-Unis pourraient découvrir le film "une semaine plus tôt" en salles dès le 16 décembre. Pour l'heure, Warner Bros France n'a pas encore communiqué sur la situation hexagonale. Aux dernières nouvelles, le film était prévu pour une sortie le 30 décembre 2020, et les salles de cinéma n'ont pas encore de date de réouverture. Selon Le Film Français, les salles pourraient rouvrir le 9 ou le 16 décembre 2020 en France.

Tout savoir sur Wonder Woman 1984

Imaginée en 1941 par Charles Moulton, Wonder Woman est une super-héroïne issue de l'univers DC Comics. La princesse Diana qui fait partie d'une tribu d'amazones est dotée de plusieurs pouvoirs et d'accessoires magiques comme son fameux lasso et des bracelets à l'épreuve des balles. Elle accomplit de nombreuses missions notamment avec d'autres justiciers comme Superman et Batman. Après une série TV culte des années 1970, une première adaptation au cinéma est sortie en 2017 et a remporté un énorme succès.

Synopsis - Après un premier épisode situé durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 1980. La super-héroïne va devoir affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah.

Les sorties de film ont été profondément bouleversée par la crise sanitaire. Wonder Woman 1984, deuxième volet des aventures de la super-héroïne DC, en a fait les frais puisqu'il a déjà été repoussé quatre fois au total. Warner Bros a toutefois annoncé officiellement la date de sortie française de son prochain film d'action : Wonder Woman 1984 arrivera dans les salles le 25 décembre aux Etats-Unis et le 30 décembre en France. Les fans de l'univers DC pourront donc retrouver l'Amazone qui avait déjà confirmé son succès lors de la sortie du premier film. En 2017, 2,2 millions de spectateurs avaient découverts les origines de Diana Prince, incarnée par Gal Gadot.

Fin août 2020, de nouvelles images ont dévoilé un peu plus sur le film centré sur la super-héroïne Diana Prince alias Wonder Woman. Et après avoir eu un premier aperçu de Max Lord (Pedro Pascal) dans les trailers précédents, une bande-annonce dévoilée lors du DC Fandome dévoile la méchante de ce deuxième épisode, Cheetah. Sur ces images, la super-vilaine incarnée par Kristen Wiig affronte Diana Prince sous forme de guépard : elle peut courir à toute vitesse et de se transformer en félin. Cherchera-t-elle à dérober le lasso de vérité de la super-Amazone, comme c'est le cas dans les comics ? Il faudra attendre la sortie de Wonder Woman 1984 dans les salles de cinéma pour en avoir la certitude.

Que signifie le 1984 du titre Wonder Woman 2 ?

Ces nouvelles images du deuxième volet des aventures de Wonder Woman dévoilent également le retour de Steve Trevor des décennies après sa disparition, qui tente de s'adapter au monde moderne. Pour rappel, Wonder Woman 1984 est également réalisé par Patty Jenkins, qui avait déjà travaillé sur le premier film. Au casting, on retrouve évidemment Gal Gadot dans le rôle-titre, mais également Chris Pine et Robin Wright (Antiope). Contrairement au premier épisode qui avait pour théâtre la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 prendra place, comme son nom l'indique, dans les années 1980.

Dans un podcast du site Deadline, la réalisatrice Patty Jenkins évoquait la suite des aventures de Diana Prince, intitulé Wonder Woman 1984. Alors que le premier volet se déroulait durant la Première Guerre Mondiale, la suite aura lieu en 1984 comme l'indique son titre. Mais peut-on s'attendre à ce que les thèmes évoqués dans Wonder Woman 2 soient liés au chef d'oeuvre d'anticipation de George Orwell 1984 ? Patty Jenkins répond sans trop en dire : "Sincèrement, je ne peux pas vous en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que l'année 1984 en elle-même est à la fois très évocatrice de ce qui se passe dans ce film et fait écho à ce qui se passe de nos jours. J'ai choisi 1984 pour une raison très spécifique : c'était l'apogée du succès des années 1980 à mon sens. C'était avant que les marchés commencent à se crisper dans la suite des années 80. C'était leSynopsis - Après un premier épisode situé durant la Première Guerre mondiale, Wonder Woman 1984 se déroulera, comme son titre l'indique, dans les années 1980. La super-héroïne va devoir affronter deux nouveaux ennemis, Max Lord et Cheetah. top du top. Et il y a quelque chose dans l'excès de cette période qui est très liée à notre situation dans le monde en ce moment. Le film se passe cette année là pour une raison. C'est tout ce que je dirais." On peut donc s'attendre à ce que Wonder Woman 1984 ait à la fois beaucoup de choses à raconter sur les années 1980 mais aussi sur le monde contemporain !

