A l'occasion de la sortie mondiale du film Artemis Fowl sur Disney+ ce vendredi 12 juin, le réalisateur du film Kenneth Branagh nous a accordé une interview.

[Mis à jour le 12 juin 2020 à 08h30] Prévu à l'origine pour une sortie dans les salles obscures le 27 mai 2020, l'adaptation du premier roman Artemis Fowl d'Eoin Colfer produite par Disney+ a finalement été décalée à une sortie exclusivement en numérique sur la plateforme de streaming par abonnement Disney+. Dans une interview pour Linternaute.com, le réalisateur du film Kenneth Branagh explique son ressenti au sujet de cette situation inédite provoquée par la crise sanitaire du coronavirus qui a vu les salles de cinéma fermées pendant des mois empêchant la sortie de son film et son visionnage en chair et en os dans les fauteuils rouges. Il revient également sur la genèse du projet ainsi que les discussions qu'il a pu avoir avec l'auteur des huit romans de la saga Artemis Fowl.

Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les histoires d'Artemis Fowl ?

C'est l'histoire de l'avènement d'un maître du crime. J'aime son arc narratif à la Michael Corleone : un jeune homme brillant qui ignore tous des méfaits de son père, découvre avec fureur tout ce qu'on lui a caché et doit finalement décider s'il va poursuivre dans cette voie ou non. La première partie de cette décision se fait car son père a été kidnappé. On lui demande de choisir qui il veut devenir. Il y a aussi l'idée de poser la question "au moment critique, va-t-il se tourner vers le côté clair ou le côté obscur ?" Cette histoire m'a beaucoup intéressé.

Le film a mis 20 ans à être fait malgré la vente des droits en 2000. A votre avis, qu'est-ce qui rend Artemis Fowl si difficile à adapter ?

Eoin Colfer a donné l'embarras du choix aux cinéastes. Ses huit livres sont une mine d'or d'imagination. Du drame shakespearien au soap-opera de luxe, le tout accompagné par toutes les créatures magiques du folklore irlandais. Quand je suis arrivé, énormément de scénarios de centaines de pages avaient déjà été faits et s'inspiraient de tout cela. J'ai, pour ma part, choisi de repartir du premier livre : commençons là où Eoin a commencé et voyons où cette histoire peut nous mener.

A quel point l'auteur des romans a-t-il été impliqué dans ce film ?

J'ai eu l'opportunité de lui parler au début de la préparation du projet. Il a également discuté avec Conor McPherson, qui a écrit le premier jet du scénario. Ils vivent tous les deux au même endroit en Irlande, ils se respectent l'un l'autre et partagent le même intérêt pour les histoires de fantôme, la poésie et les blagues un peu nulles. Ils étaient fait pour s'apprécier. Eoin nous a bien fait comprendre qu'il appréciait l'idée qu'on explore ses histoires de manière cinématographique et surtout que l'on devrait forcément s'écarter un peu de l'original. Il sentait que ce premier film aurait besoin d'éléments d'une origin story pour ceux qui ne connaissent rien des livres. Nous avons eu sa bénédiction pour nous exprimer librement.

Embaucher des acteurs irlandais était-il important pour vous ?

C'était capital. Je voulais que le film aille vite, qu'il puisse durer 1h30, qu'il ait l'énergie d'un film comme Indiana Jones, que ce soit une aventure multi-facettes qui avance à un rythme soutenu. Il me fallait donc établir l'Irlande et les personnages irlandais facilement. Sans la sonorité de leur accent, leurs attitudes, le phraser, la musicalité de leur parler... j'aurais dû m'appesantir sur tous ces éléments si les acteurs n'avaient pas été eux-mêmes irlandais.

Artemis Fowl est le premier film à arriver directement sur Disney+ en raison des politiques de confinement. Cette annonce a-t-elle été une surprise pour vous ?

Pas du tout, honnêtement c'était un soulagement. On aurait été dans une file d'attente avec tous ces films qui doivent maintenant braver les incertitudes sur ce qui va se passer en terme de sorties au cinéma. Nous savions que Disney+ avait beaucoup de succès et que le public familial qui est abonné attend avec impatience une histoire comme celle-ci : une aventure nouvelle, de grande ampleur et pleine d'une magie dont on a bien besoin dans cette période compliquée.

Seriez-vous intéressé par une suite à Artemis Fowl ?

J'adorerais relever ce défi. Ce serait génial de raconter la suite de ces histoires. Je croise tout ce que je peux croiser pour que les incroyables fans d'Artemis Fowl trouvent leur compte dans le film et veuillent en voir un deuxième.

Synopsis - Suite à la disparition de son père, le jeune Artemis Fowl part à sa recherche. Doté d'une intelligence hors du commun et d'un compte en banque sans fond, l'adolescent de douze ans est déjà un génie du crime, comme son père. Dans ses recherches, il découvre l'existence du Peuple des Fées, une civilisation ancienne enfouie sous terre et pourvue de technologies de pointe. Afin de retrouver son père, Artemis va échafauder un plan risqué qui va l'opposer à ces créatures fantastiques.

Cette bande-annonce diffusée en amont de la sortie mondiale d'Artemis Fowl sur Disney+ permet de découvrir ce que Kenneth Branagh (Thor, Le Crime de l'Orient-Express) a fait du premier roman d'Eoin Colfer à l'écran. Le point de départ du film semble être totalement différent du livre original puisqu'ici il s'agit pour Artemis Fowl de retrouver son père, Artemis Fowl Senior. C'est ainsi qu'il découvre le peuple des Fées et qu'il va faire la connaissance de Holly Short et de Mulch Diggums.

