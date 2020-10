Alors que la version originale des Trolls 2 peut compter sur une myriade de stars, la version française mise sur trois vedettes de la chanson hexagonale. On fait le point sur le casting français du film Dreamworks.

[Mis à jour le 14 octobre 2020 à 9h40] Six mois après sa sortie américaine, Les Trolls 2 s'offre une sortie dans les salles françaises et se place comme un des films à voir en famille pour la période de La Toussaint. Si la version originale du film d'animation Dreamworks accueille pléthore de stars dont Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Kelly Clarkson, Sam Rockwell ou encore Mary J. Blige, la version française a fait le choix d'un casting plus resserré autour de trois vedettes. Dans le rôle de Branche, c'est Matt Pokora qu'on entendra jouer et chanter face à Vitaa qui incarne Poppy. A noter également la participation de Vegedream, dont le titre "Ramenez la coupe à la maison" a eu un succès impressionnant, dans le rôle de Petit Diamant.

Synopsis - La reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père King Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branche, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamant – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.