TOP GUN 2 - Comme de nombreux films, Top Gun Maverick a été décalé de plusieurs mois. Au lieu de sortir à la fin de l'année 2020, on ne pourra pas le voir avant 2021.

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 9h52] Paramount a fait l'annonce fracassante ce jeudi 23 juillet 2020 : Top Gun 2 ne sortira finalement pas en 2020. Initialement prévu pour l'été, Top Gun Maverick avait été repoussé une première fois à décembre 2020, pour les fêtes de Noël. Et finalement, les fans, qui attendent depuis plus de 34 ans la suite des aventures du pilote incarné par Tom Cruise, devront encore faire preuve de patience. Le blockbuster a été programmé pour une sortie le 2 juillet 2021. Cette décision est le résultat d'un mélange de plusieurs facteurs. La pandémie de coronavirus continue de toucher les Etats-Unis, où de nombreuses salles de cinéma sont encore fermées. Face à l'incertitude de leur réouverture, de nombreux studios ont annoncé les reports de leurs films phare de l'année 2020. Pour Top Gun 2, un autre facteur a également fait pencher la balance : selon Variety, ce report est également dû au planning chargé de Tom Cruise. Il doit reprendre très prochainement le tournage de deux films de la franchise Mission Impossible, le rendant indisponible pour promouvoir le second film Top Gun à la fin de l'année 2020. En repoussant le film à 2021, l'acteur principal du blockbuster devrait être plus disponible.

Top Gun : Maverick, suite au long-métrage de Tony Scott, voit Tom Cruise de retour en tant que pilote d'avion de chasse. Pete "Maverick" Mitchell est désormais instructeur dans la Marine. Le film est réalisé par Joseph Kosinski, cinéaste qui a déjà eu l'occasion de travailler avec Tom Cruise sur le film de science-fiction Oblivion. Au casting, Top Gun 2 verra le retour de Val Kilmer mais aussi l'arrivée de Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris ou encore Miles Teller. Le long-métrage est prévu pour une sortie en France le 23 décembre 2020, deux semaines après la sortie américaine.

Synopsis - Refusant de monter en grade pour avoir toujours le droit de voler, Pete "Maverick" Mitchell se voit confier la formation d'élèves de l'école Top Gun. Ceux-ci vont devoir effectuer une mission particulièrement dangereuse et c'est à Maverick de faire en sorte qu'ils puissent la mener à bien. Ce faisant, il rencontre le fils de son défunt ami Goose.

Top Gun 2 : Maverick - Sortie Cinéma le 2 juillet 2021 aux Etats-Unis