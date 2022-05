TOP GUN MAVERICK. 36 ans après la sortie de l'original, Top Gun 2 perpétue le mythe de Pete "Maverick" Mitchell. Tom Cruise a, comme souvent, beaucoup donné de sa personne mais a-t-il vraiment piloté tous les avions dans le film ?

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 11h] On le sait, Tom Cruise apprécie réaliser lui-même ses cascades. Cela fait partie de la légende cinématographique qu'il s'est construit au fil des années avec de fameux exemples dans les différents épisodes de la saga Mission Impossible. Aussi part-on généralement du principe que toutes ses cascades sont désormais réalisées par ses propres soins. Est-ce le cas dans Top Gun 2 ? Oui et non.

Pour accepter de faire cette suite, Tom Cruise a insisté pour que le film n'utilise pas d'images de synthèse. L'acteur est donc bien dans les cockpits des avions que son personnage pilote. Dans la scène où Maverick pilote un warbird Mustang P-51, c'est bel et bien Tom Cruise qui pilote l'avion devant la caméra. Petite anecdote, il s'agit d'ailleurs de l'avion personnel de Cruise !

En revanche, pour ce qui est des vols dans les F/A-18 de la Navy américaine, il a fallu s'adapter. Si Tom Cruise voulait vraiment prendre les commandes de l'avion de chasse, cela n'a pas pu être possible et ce malgré le programme de préparation militaire que la star avait suivi. La raison ? Le coût d'un tel avion, qui dépasse allégrement les 70 millions de dollars. On imagine donc bien pourquoi la Navy des Etats-Unis n'a pas accepté que Tom Cruise s'amuse avec ! Pour autant, Tom Cruise est bien dans le cockpit d'un F/A-18 dans Top Gun 2, tout comme ses comparses acteurs. L'avion a simplement été piloté par un véritable pilote de la Navy. Ainsi, lorsque Tom Cruise est à l'écran dans un cockpit, on le voit vraiment réagir à la pesanteur et à la force G reçue durant de véritables sessions de vol !

Qu'ont pensé les critiques de Top Gun 2 ? Les premiers avis sont tombés. Top Gun : Maverick a totalement séduit les critiques lors des projections de presse et la projection cannoise. Le long-métrage cumule déjà 97% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, l'agrégateur d'avis presse recensant 111 commentaires de la part de médias internationaux. En France, on est également conquis par le retour de Pete 'Maverick' Mitchell. "Ça décoiffe" pour Le Figaro, tandis que Télérama reconnaît qu'il s'agit d'un "pur plaisir de cinéma." Pour TF1, "la suite du film culte de 1986 joue la carte de la nostalgie avec intelligence tout en multipliant les scènes d'action stupéfiantes". Le retour de Top Gun est, semble-t-il, une réussite, à découvrir sans faute sur grand écran.

fiche film

Synopsis - Refusant de monter en grade pour avoir toujours le droit de voler, Pete "Maverick" Mitchell se voit confier la formation d'élèves de l'école Top Gun. Ceux-ci vont devoir effectuer une mission particulièrement dangereuse et c'est à Maverick de faire en sorte qu'ils puissent la mener à bien. Ce faisant, il rencontre le fils de son défunt ami Goose.

Prévu originellement pour l'été 2020, Top Gun 2 a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et a vu sa date de sortie remise en question de nombreuses fois. Le long-métrage est finalement sorti le 25 mai 2022, après plusieurs reports. Top Gun 2 : Maverick avait également été présenté en avant-première au Festival de Cannes le 18 mai 2022.

Tom Cruise : Pete 'Maverick' Mitchell

Miles Teller : Lieutenant Bradley 'Rooster' Bradshaw

Jennifer Connelly : Penny Benjamin

Jon Hamm : Cyclone

Glen Powell : Hangman

Lewis Pullman : Bob

Charles Parnell : Warlock

Bashir Salahuddin : Coleman

Monica Barbaro : Phoenix

Jay Ellis : Payback

Danny Ramirez : Fanboy

Greg Tarzan Davis : Coyote

Val Kilmer : Tom 'Iceman' Kazansky

Ed Harris : L'amiral

Jean Louisa Kelly : Sarah Kazansky

Manny Jacinto : Fritz

Exit "Take my breath away", place à "Hold my hand". Lady Gaga a été choisie pour interpréter la chanson principale de Top Gun 2 : Maverick. Vous pouvez écouter "Hold my hand" ci-dessous pour vous faire votre propre avis sur ce nouveau morceau, avant de découvrir si ce titre surpassera le cultissime "Take my breath away".

Top Gun 2 : Maverick a été présenté en avant-première au Festival de Cannes le 18 mai 2022, une semaine seulement avant sa sortie sur les écrans français. Pour l'occasion, la patrouille de France a survolé le Palais des Festivals et Tom Cruise a reçu une palme d'or d'honneur surprise des mains de Thierry Frémaux et Pierre Lescure.