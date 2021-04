AMANDA. Isaure Multrier incarne Amanda face à Vincent Lacoste dans ce film dramatique sur le deuil. La jeune fille n'avait jamais joué auparavant.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 20h50] Amanda est un film dramatique réalisé par Mikhaël Hers. Vincent Lacoste incarne le personnage principal, David, dont la vie changent à la mort de sa soeur, lorsqu'il doit s'occuper de sa nièce de sept ans. La fillette est incarnée à l'écran par Isaure Multrier, qui est née en 2008. Elle avait 10 ans au moment de la sortie du film, et Amanda a été sa première expérience d'un plateau de tournage. Isaure Multrier a été repérée dans la rue, par la directrice de casting d'Amanda. Mikhaël Hers se souvient auprès d'Allociné que la jeune actrice correspondait parfaitement à ses attentes pour le rôle : "J'avais ce fantasme d'une petite fille très juvénile et poupon, mais avec un petit côté adulte."

Isaure Multrier est d'ailleurs la fille d'Alexia Laroche-Joubert, directrice de Loft Story, La Star Academy mais également la productrice de Koh Lanta. Cette dernière a d'ailleurs exprimé sa fierté de voir sa fille dans le film sur Twitter : "Ce rôle, tu ne le dois qu'à toi, c'est toi qui t'es saisie de l'annonce de casting dans la rue, c'est encore toi qui m'a obligée à appeler et qui es allée seule au casting. Je suis fière de ta détermination." Âgée de 12 ans désormais, Isaure Multrier n'est toutefois pas réapparue au cinéma après Amanda.

Synopsis - Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l'heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa soeur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.