REMI SANS FAMILLE FILM. Maleaume Paquin incarne le rôle-titre du film Rémi sans famille sorti en 2018. Son portrait.

[Mis à jour le 31 octobre 2021 à 20h30] Rémi sans famille est une adaptation datant de 2018 du roman d'Hector Malot, publié en 1878. Dans ce film, Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et Ludivine Sagnier partagent l'affiche avec Maleaume Paquin. C'est ce jeune garçon, âgé de 13 ans au moment de la sortie du film en salles, qui incarne l'orphelin de Rémi dont le périple a ému des milliers de spectateurs. L'acteur principal du film est né le 9 décembre 2005.

Maleaume Paquin débute dans le chant, faisant partie du chœur de l'opéra de Paris, avant de débuter une carrière de comédien dans la publicité. C'est en participant au tournage d'une publicité que l'adolescent se fait repérer par le directeur de casting de Rémi sans famille. Il s'agit donc de son premier rôle et de lui ouvrir les portes du cinéma et de la télévision : en 2019, on le retrouve aux côtés de François Damiens dans Fourmi, puis il incarne un jeune Fred Testot dans la série La Mante en 2020. Autant de rôles qui lui ont ouvert grand les portes du monde du cinéma.

Synopsis - Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Coeur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de ses origines...