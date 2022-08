PUPILLE FILM. Le film Pupille suit le parcours d'un enfant en bas-âge placé sous la responsabilité de l'Etat jusqu'à son adoption. Sur le tournage, la production a parfois dû utiliser des bébés en plastique. Explications.

[Mis à jour le 28 août 2022 à 20h40] Sorti en 2018, Pupille suit le parcours du jeune Théo, placé à l'adoption à sa naissance, et des différents travailleurs sociaux qui œuvrent pour lui trouver une famille. Pour les besoins de certaines scènes, de vrais bébés ont joué dans le long-métrage réalisé par Jeanne Herry. Mais pour d'autres, qui pouvaient être plus violentes pour les nourrissons, ce sont des bébés en plastique qui ont été utilisés. Dans le dossier de presse, la cinéaste explique : "Comme c'est un film qui met en scène la réceptivité des bébés au langage verbal, il n'était pas question de prendre des risques, de les mettre dans [...] des scènes où ils auraient entendu 'ta mère n'a pas voulu de toi'."

Le tournage de Pupille aurait toutefois pu ne pas être de tout repos. En effet, le travail avec des mineurs, et en particulier des bébés, est soumis à des règles très strictes. Et il n'est pas toujours facile de diriger un enfant sur un tournage. Heureusement, à l'issue du casting, ce sont des bébés faciles à vivre qui ont interagi avec les différents acteurs sur le plateau, permettant de capturer avec sensibilité et tendresse le parcours d'adoption des pupilles de l'Etat.

Synopsis - Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.