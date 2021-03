LES VIEUX FOURNEAUX FILM. Long-métrage adapté de la bande-dessinée éponyme de Wilfrid Lupano, peut-on imaginer un deuxième film des Vieux fourneaux ?

[Mis à jour le 25 mars 2021 à 20h45] Sorti en 2018, Les vieux fourneaux est un film adaptant les intrigues des tomes 1 et 3 de la bande-dessinée française écrite par Wilfrid Lupano et dessinée par Paul Cauuet. Alors que la BD compte plusieurs tomes, un seul long-métrage retraçant les aventures de Pierrot (Pierre Richard), Emile (Eddy Mitchell) et Antoine (Roland Giraud) a vu le jour sur grand écran. Pour l'heure, aucune suite n'a été officiellement commandée.

Mais le réalisateur des Vieux fourneaux, Christophe Duthuron n'excluait pas l'idée d'un deuxième film dans une interview à Allociné, au moment de la sortie du film : "Les acteurs sont demandeurs, Wilfrid est partant car il a aimé le film. Donc il réfléchit au deuxième film mais ça ne nous appartient pas. Si c'était le cas, ce serait oui tout de suite !" Si cette suite des Vieux fourneaux n'a pas été officiellement annoncée pour le moment, elle n'est donc pas totalement à exclure.

Synopsis - Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée ... Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !