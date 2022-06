ROCKETMAN. Sorti en 2019, le film Rocketman est un biopic musical sur la vie d'Elton John. L'interprète principal, Taron Egerton, donne-t-il lui-même de la voix dans le film ?

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 20h30] C'est en mai 2019, en marge du Festival de Cannes, que le biopic Rocketman est sorti en salles. Il s'intéresse à la vie d'Elton John, de son enfance à son accession au rang de star de la chanson. Côté réalisation, c'est Dexter Fletcher qui a achevé le tournage de Rocketman après que Bryan Singer en a été écarté. Pour jouer le rôle du chanteur à succès, c'est Taron Egerton qui a été choisi. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la performance du comédien a marqué les téléspectateurs et la critique. L'acteur déjà vu dans la saga Kingsman mais aussi dans le rôle de Robin des bois a-t-il lui-même poussé la chansonnette dans le film ? C'est la question que les spectateurs se posent le plus en regardant le film.

Pour la faire courte, oui c'est bien Taron Egerton qui chante dans le film Rocketman. Le jeune acteur chante depuis qu'il est enfant et a même pris des cours de chant dans le but d'être le plus crédible possible dans la peau d'Elton John. La rockstar l'a même totalement adoubé. Le producteur du film David Furnish raconte au Hollywood Reporter qu'Elton John a été "époustouflé" lorsqu'il a entendu la voix d'Egerton pour la première fois. "Elton disait, 'Ca peut pas être mieux pour moi'". Sachez donc que, quand vous regarderez Rocketman, c'est bien la voix de Taron Egerton que vous entendez et qu'Elton John l'a approuvé. La preuve en images avec ce duo sur la chanson "Rocketman" entre Taron Egerton et Elton John lui-même.

Qu'a pensé la presse de Rocketman ? Les critiques

Pour Le Monde, Rocketman est un "biopic sans génie" qui sert avant tout à consacrer Elton John. Taron Egerton, interprète de la star de la chanson, est loué par le quotidien français pour sa capacité à "essayer de prêter un peu de son charme à la moins sensuelle des stars de l'histoire du rock'n'roll". Le film est cependant jugé trop peu incisif même s'il réussit à accomplir sa mission première : "donner envie de se replonger dans la musique d'Elton John".

Le Point, quant à lui, se montre plus indulgent, expliquant que l'on "ressort de la projection de Rocketman des paillettes plein les yeux". Taron Egerton est là encore particulièrement complimenté, jugé "parfait de bout en bout". Télérama se montre plus mesuré, pointant du doigt un biopic "trop lourdaud pour prendre son envol" car perclus de "pathos et de clichés". Pour Ecran large, le long métrage "pâtit d'un rythme assez bâtard." La publication regrette par ailleurs que le film, "pur exercice hagiographique" ne soit pas un peu plus long.

Le quotidien 20 Minutes compare Rocketman à Bohemian Rhapsody. Une comparaison très logique étant donné le genre partagé par les deux films qui ont même été réalisés (en partie) par le même homme, Dexter Fletcher. Le journal trouve le long-métrage dédié à Elton John "plus drôle, plus fort et plus vrai". Là où le film avec Rami Malek avait choisi de jeter un voile assez pudique sur l'homosexualité de Freddie Mercury, Rocketman met en scène Elton John vivement pleinement son orientation sexuelle.

Taron Egerton et Elton John sont devenus amis

Pour ce qui est de Taron Egerton, sachez que l'acteur fait en sorte au maximum de ne pas en lire. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, comme il l'a raconté sur le plateau du talk-show de Jimmy Kimmel sur ABC aux Etats-Unis. "J'essaie de les éviter, mais Elton me les envoie par mail tous les jours. Tous les jours ! Je suis sûr qu'il les trie, pour pas que je voie les mauvaises critiques. Il me les envoie par mail et c'est toujours le même titre : 'Encore une autre'."

Quoi qu'il en soit, Taron Egerton et Elton John ont été rapprochés par l'expérience Rocketman. Véritablement adoubé par la star internationale, le jeune acteur donne tout dans son interprétation d'Elton John et il est clair que celui-ci a beaucoup partagé avec le comédien. A Cannes, Taron Egerton a répondu aux questions du magazine Elle, racontant son amitié avec Elton John. "Elton et moi avons passé beaucoup de temps ensemble ces dernières années. C'est un producteur du film, il s'est très investi."

Synopsis - De l'enfance à ses premiers succès jusqu'à la consécration partout dans le monde, Rocketman revient sur la vie de l'inénarrable Elton John en s'intéressant particulièrement à sa transformation de Reginald Dwight, jeune pianiste très doué, en Elton John, la star du rock internationale que tout le monde connaît. A travers ses amours, ses excès et surtout ses tubes, toute la vie de l'extravagant Elton John est retracée.