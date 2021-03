Si ce n'est pas une histoire vraie précise qui a inspiré le scénario de Capharnaüm, tous les acteurs ont vécu des situations qui ressemblent à celles vécues par leurs personnages.

[Mis à jour le 24 mars 2021 à 20h40] Capharnaüm est un film dramatique de Nadine Labaki. Si le long-métrage, qui retrace l'histoire d'un petit garçon qui débute un procès contre ses parents, est une fiction, il reste inspiré de faits réels. La réalisatrice a d'ailleurs effectué des recherches très poussées durant trois ans pour maîtriser son sujet, explique-t-elle auprès d'Allociné : "J'ai compris, en même temps que je m'attaquais à une cause si complexe et sensible à la fois, qui me touche autant qu'elle m'était étrangère, qu'il fallait que j'aille me fondre dans la réalité de ces êtres humains, de m'imbiber de leurs histoires, leur colère, leur frustration afin de la relayer au mieux dans le film. Il fallait que je commence à croire en mon histoire avant de la raconter."

Par ailleurs, les acteurs du film ont quasiment tous vécu des situations qui ressemblent à celles dépeintes dans Capharnaüm. Un casting sauvage dans la rue a été organisé : "Il fallait absolument que les acteurs soient des gens qui connaissent les conditions dont il est question, afin d'avoir une légitimité quant à parler de leur cause." Le petit Zain a ainsi une vie similaire à celle de son personnage, tout comme Rahil, un sans-papier : "À mesure que j'écrivais mes personnages sur papier, ils surgissaient dans la rue et la directrice de casting les retrouvait, explique Nadine Labaki. Ensuite, je n'ai eu qu'à leur demander d'être eux-mêmes car leur vérité suffisait, et j'étais fascinée."

Synopsis - Un enfant se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer et entame un procès contre ses parents.