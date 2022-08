JUMANJI 3. Deux ans après un reboot à succès, la licence a fait son retour en décembre 2019 avec un Jumanji 3 intitulé Next Level.

[Mis à jour le 28 août 2022 à 20h45] Après Bienvenue dans la jungle, la saga Jumanji a signé son retour dans un troisième volet, intitulé "Next Level". Les fans de la franchise ont pu retrouver le jeu vidéo qui plonge des protagonistes du monde réel dans la jungle. Les décors paradisiaques ont de quoi faire rêver, mais savez-vous où a été tourné ce troisième épisode ?

Jumanji 3 : Next Level a posé ses caméras aux Etats-Unis, plus spécifiquement à Atlanta qui a servi de décors pour la ville de Brantford, au Nouveau Mexique ou encore dans les Dunes Algodones, en Californie. Plusieurs scènes ont également été tournées à Hawaii, sur l'île d'Oahu (dans la vallée de Waimea, du North Shore et du Kualoa Ranch). La ville de Calgary, ainsi que la station de ski Fortress Mountain Resort, tous deux au Canada, ont également servi de décors pour certaines séquences.

Synopsis - Suite aux événements survenus à Jumanji, les adolescents qui ont réussi à sortir du jeu vidéo infernal se sont plus ou moins perdus de vue. Toujours mal dans sa peau, Spencer décide de retourner dans la jungle du jeu pour retrouver la carrure du Dr Bravestone. Ses amis décident de le suivre une nouvelle fois pour l'extirper de Jumanji. Problème : lors du transfert vers le jeu, le grand-père de Spencer et son vieillard d'ami sont catapultés dans le jeu vidéo !

Après le reboot Bienvenue dans la jungle qui a presque atteint le milliard de dollars, Jumanji s'offre un troisième opus deux ans plus tard. Intitulé "Next Level" ce Jumanji 3 prend les mêmes et recommence dans une suite qui s'appuie énormément sur les fondations du précédent film : le quatuor principal (Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black) est de retour dans une comédie d'action à l'humour désormais auto-référencé qui s'amuse moins des codes du jeu vidéo que des règles de son propre univers. Nouveauté de cet épisode, dont le scénario use et abuse, les personnages peuvent changer d'avatar en jeu, ce qui donne lieu à des séquences souvent hilarantes. Ici, Kevin Hart imitera Danny Glover tandis que Dwayne Johnson nous offrira son meilleur Danny DeVito. Nous vous laisserons découvrir le reste en salles. On peut toutefois regretter que les personnages principaux font grosso modo du sur-place dans cette suite où le scénario s'attache plus aux nouveaux arrivants qu'au casting en place.

Tout comme le précédent opus, Jumanji 3 fonctionne bien mais tire souvent sur la corde à force de réutiliser les ingrédients qui ont fait le succès de Bienvenue dans la jungle. Ce nouvel épisode tente bien d'apporter un peu de variété visuelle dans l'action, mais cela tombe parfois à plat dans la douche d'effets visuels pas toujours transcendants. Reste que l'on retrouve avec plaisir ces quatre héros déjantés joués par des acteurs qui s'en donnent à cœur joie dans une aventure qui reste tout à fait amusante. Si vous avez aimé Bienvenue dans la jungle, vous devriez apprécier Jumanji Next Level. Dans le cas contraire, passez votre chemin, ce film prend les mêmes, multiplie la formule par deux, et recommence.