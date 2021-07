EVERYBODY KNOWS. Le film d'Ashgar Farhadi réunit à l'écran le couple de cinéma Javier Bardem et Penelope Cruz, ensemble à la vie.

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 20h45] Everybody knows est un film signé du réalisateur iranien Ashgar Farhadi. Le cinéaste a décidé de poser ses caméras en Espagne pour tourner son drame autour de la disparition d'un enfant. C'est donc tout naturellement qu'il a fait appel aux deux acteurs espagnols les plus en vue d'Hollywood pour incarner les personnages principaux de son film : Javier Bardem et Penelope Cruz. Les personnages ont d'ailleurs été écrits spécialement pour le couple hispanique.

Si l'alchimie de Javier Bardem et Penelope Cruz fonctionne si bien à l'écran, c'est parce qu'ils forment un couple dans la vie. Ils font d'ailleurs figure de couple ultra-glamour à Hollywood. Les deux acteurs espagnols avaient d'ailleurs tourné ensemble Jamon Jamon (1992), plusieurs années avant de se mettre ensemble. Par la suite, on a pu les voir à l'écran dans Vicky Cristina Barcelona (2008), Cartel (2013) et Escobar (2018). C'est en 2007 qu'ils officialisent leur relation, se mariant trois ans plus tard aux Bahamas. Ils ont deux enfants ensemble : un garçon né en 2011, et une fille née en 2013.

Synopsis - Laura se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal en Espagne. Ce qui devait être une simple réunion de famille se verra bouleverser par des événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence.