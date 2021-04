LE LABYRINTHE LE REMEDE MORTEL. Durant le tournage en 2016, l'interprète de Thomas dans Le Labyrinthe a été victime d'un dangereux accident.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 20h50] Le Labyrinthe : le remède mortel est le troisième volet de la saga cinématographique Labyrinthe. Celui-ci conclut la trilogie adaptée des romans L'Epreuve de James Dashner, avec Thomas et ses amis qui lancent enfin l'assaut contre WICKED. Les fans ont toutefois dû faire preuve de patience avant de découvrir le final de la saga, puisque le tournage du film de science-fiction a dû être interrompu pendant plusieurs mois, repoussant la sortie du film d'un an. En cause ? Un accident qui a impliqué Dylan O'Brien, acteur principal du Labyrinthe, le 17 mars 2016.

Durant le tournage d'une cascade, le comédien, attaché par un harnais sur un véhicule en mouvement, glisse et se fait percuté par une voiture. Il se retrouve très sérieusement blessé et perd connaissance. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé, mais Dylan O'Brien doit être hospitalisé en raison de multiples fractures, d'une commotion cérébrale et de lacération au visage. L'interprète de Thomas dans Le Labyrinthe mettra plusieurs mois à se rétablir physiquement, mais l'incident l'a profondément traumatisé : "Encore aujourd'hui, lorsque je suis sur un plateau et que je dois faire une cascade, se souvient-il au micro de Variety en 2020. Je ressens de l'anxiété, et je ne pense pas que ça partira un jour [...] Cet accident a totalement changé et restructuré ma manière de voir la vie et les choses qui sont réellement importantes."

Synopsis - Dans ce dernier volet de l'épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s'engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au coeur du Labyrinthe.