LE COLLIER ROUGE. Nicolas Duvauchelle et François Cluzet se donnent la réplique dans "Le Collier Rouge", adaptation du roman de Jean-Christophe Rufin.

[Mis à jour le 6 janvier 2022 à 20h45] En 2018, Jean Becker propose une adaptation cinématographique de Le collier rouge, roman de Jean-Christophe Rufin qui dénonce la brutalité de la guerre 14-18. Au casting, on retrouve Nicolas Duvauchelle et François Cluzet. Ce film historique est également inspiré d'une histoire vraie, comme l'est le livre de Ruffin. En effet, à la fin de son ouvrage, l'auteur confie qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie pour écrire cette intrigue.

L'histoire vraie du Collier Rouge lui a été racontée par son ami, le photographe Benoît Gysembegh, en 2011. "Une anecdote simple et très courte" qui serait arrivée au grand-père du photographe. Ce dernier aurait décoré son chien un jour qu'il avait trop bu, au lendemain de la Première Guerre mondiale. De là, découle l'histoire du livre puis du film Le Collier Rouge. Le réalisateur Jean Becker s'en est emparé en pensant lui-même à son propre grand-père : "J'ai été touché par l'histoire de Ruffin par rapport à mon grand-père, a raconté le cinéaste lors d'une présentation du film à Saint-Jean-de-Luz. Je me suis dit 'voilà mon grand-père, c'était le pauvre con, poilu, chair à canon, qui s'est retrouvé comme ça.'" Le roman de Rufin a indubitablement touché la critique, puisqu'il a remporté le prix Maurice-Genevoix en 2014.

Synopsis - On est en 1919 dans le Berry et la guerre est finie. Mais pas pour tous. Il y a Morlac, celui qui a brillé dans les combats, mais qu'on a condamné à vivre dans une caserne, seul, avec son chien qui n'en finit pas d'aboyer. Et puis il y a cette jeune femme destinée à travailler la terre, mais qui pourrait faire bien plus si elle n'était pas née femme. Et puis ce juge qui arrive et qui doit décider du sort du soldat Morlac, lui qui a connu les tranchées et l'atrocité des combats. Mais c'est fini maintenant et on le considère comme un déserteur. Et puis il y a le gardien de la caserne, Dujeux, qui n'en peut plus d'entendre ce chien qui crie au nom de son maître de jour comme de nuit.