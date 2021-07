MAMMA MIA HERE WE GO AGAIN. Alors qu'elle était l'héroïne du premier Mamma Mia, Meryl Streep n'apparaît (presque) pas dans le second volet, sorti en 2018. Pour quelles raisons ?

[Mis à jour le 7 juillet 2021 à 20h45] Mamma Mia avait déjà enchanté le public en transportant les spectateurs dans l'univers enjoué et pop d'Abba. Le second volet, Mamma Mia : Here we go again, reprend exactement la même formule... à une différence près. Contrairement au premier film, Meryl Streep n'est pas l'héroïne. En effet, son personnage, Donna, est morte dans ce second film, et Sophie reprend son hôtel en Grèce. Le personnage apparaît toujours à l'écran, mais sous forme de flashback : c'est désormais l'actrice Lily James (Downton Abbey, Cendrillon) qui incarne Donna jeune, alors qu'elle rencontre les trois pères potentiels de Sophie.

Mais pourquoi Meryl Streep est absente de Mamma Mia 2, à l'exception d'une scène très émouvante ? On ne sait pas vraiment s'il s'agit de la volonté des scénaristes exclusivement (l'idée d'un prequel centré sur le passé de Donna était évoqué dès la production du film) ou si les souhaits de l'actrice ont pesé dans la balance. En effet, son emploi du temps coinçait avec le tournage, si bien que Meryl Streep n'a pu se rendre disponible que quelques jours. Elle était en plein tournage d'autres films : Le Retour de Mary Poppins et Pentagon Papers.

Synopsis - Après la mort de Donna, sa mère, Sophie est déterminée à reprendre l'hôtel qu'elle lui a laissé en héritage. Mais alors qu'elle rencontre des difficultés avant la réouverture, les amies de Donna vont lui apporter des conseils et lui raconter le passé de sa mère, lorsqu'elle a rencontré ses trois pères et décidé de tout plaquer pour élever sa fille en Grèce.

"Mamma Mia: Here We Go Again !" est la suite de l'adaptation au cinéma de la célèbre comédie musicale basée sur les chansons de Abba. Avec des titres célèbres comme "Dancing Queen", "Money, Money, Money" ou bien encore "Take a Chance on Me". Ce premier long métrage est sorti en 2008 et était réalisé par Phyllida Lloyd. L'histoire se déroulait sur l'île grecque de Kalokairi et racontait comme Sophie, une jeune fille, essayait de découvrir qui, parmi les trois anciens amants de Donna sa mère, était son vrai père. Le casting comptait des stars comme Meryl Streep, Pierce Brosnan et Amanda Seyfried qui reviennent pour ce nouveau chapitre qui devrait proposer de nouvelles chansons du groupe suédois. L'intrigue alternera des scènes dans le passé et des séquences où l'on découvrira ce que sont devenus les personnages principaux. Le scénario est écrit et réalisé par Ol Parker à qui l'on doit des films comme "Indian Palace".