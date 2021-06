LES TUCHE. Dans le troisième épisode de la comédie d'Olivier Barroux, Jeff Tuche devient président de la République. Mais le film a-t-il vraiment été tourné à l'Elysée ?

[Mis à jour le 6 juin 2021 à 20h45] Après Monaco et Les Etats-Unis, les Tuche font cap sur l'Elysée dans le troisième volet de la saga humoristique imaginée par Olivier Baroux. Jeff, incarné par Jean-Paul Rouve, devenu maire de Bouzolles, décide de se présenter à l'élection présidentielle et ressort grand vainqueur... L'occasion de découvrir la famille Tuche à l'Elysée pour de nouvelles aventures rocambolesques. Mais le tournage s'est-il vraiment déroulé au siège de la présidence ?

Comme on peut s'y attendre, Les Tuche 3 n'a pas vraiment été tourné au palais de l'Elysée. C'est le plan vigipirate qui a poussé Olivier Baroux à trouver un nouveau lieu de tournage, craignant que son travail de réalisateur et la mise en scène soit compromis par les mesures de sécurité. C'est donc au Château de Voisins, situé près de Versailles, que les scènes se déroulant à l'Elysée ont été tournées. Sachez également que Bouzolles n'existe pas vraiment non plus : c'est le village de Salin-de-Giraud, près d'Arles, qui a servi de décor à la ville natale des Tuche.

Synopsis - Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Elysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l'élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à L'Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.