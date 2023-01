LES TUCHE. Jeff Tuche devient président de la République dans le troisième épisode des Tuche. Mais le tournage a-t-il eu lieu à l'Elysée ?

[Mis à jour le 15 janvier 2023 à 20h48] Les fans des Tuche peuvent revoir le troisième épisode de la saga comique sur TF1 ce dimanche 15 janvier 2023 à partir de 21h10. Dans ce troisième volet, Jeff Tuche, devenu maire de Bouzolles, décide de se lancer dans la course à la présidentielle et remporte l'élection par un concours de circonstances politiques imprévisibles. Sa famille se retrouve donc à l'Elysée... Mais le long-métrage a-t-il été véritablement tourné dans ce haut lieu de la présidence ?

Comme on peut s'y attendre, Les Tuche 3 n'a pas vraiment été tourné au palais de l'Elysée. C'est le plan vigipirate qui a poussé Olivier Baroux à trouver un nouveau lieu de tournage, craignant que son travail de réalisateur et la mise en scène soit compromis par les mesures de sécurité. C'est donc au Château de Voisins, situé près de Versailles, que les scènes se déroulant à l'Elysée ont été tournées. Sachez également que Bouzolles n'existe pas vraiment non plus : c'est le village de Salin-de-Giraud, près d'Arles, qui a servi de décor à la ville natale des Tuche.