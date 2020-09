PENTAGON PAPERS - Le film de Steven Spielberg s'inspire d'une histoire vraie datant des années 1971. On revient sur l'affaire des Pentagon Papers.

[Mis à jour le 13 septembre 2020 à 21h00] Après La liste de Schindler et Lincoln, Steven Spielberg s'attaque à une nouvelle affaire historique au cinéma. Pentagon Papers revient sur l'affaire des "Papiers du Pentagone" en Français, une histoire vraie qui remonte aux années 1970. Le New-York Times puis Le Washington Post ont en effet publié en 1971 des extraits du documents "United States-Vietnam Relations, 1945-1967: A Study Prepared by the Department of Defense". Ces papiers, pourtant classés défense, revenait sur l'implication qu'ont eu les Etats-Unis dans la guerre du Vietnam, tant d'un point de vue politique que militaire, avant même l'entrée officielle des Etats-Unis en guerre contre le pays asiatique.

L'affaire des Pentagon Papers a eu un retentissement majeur aux Etats-Unis. La divulgation de ces documents contribue à la détérioration de l'opinion publique américaine envers le gouvernement de l'époque. C'est le premier scandale d'Etat majeur qui fuite dans la presse aux Etats-Unis, quelques années avant le fameux scandale du Watergate. Ces deux affaires ont participé à la défiance de la population américaine contre le gouvernement et ont contribué à l'émergence de l'opposition publique contre la guerre du Vietnam.

Synopsis - Inspiré de faits réels, "The Papers" se déroule en 1971 et relate l'affaire des "Pentagon Papers". L'histoire a pour personnages principaux des journalistes du Washington Post. Ben Bradlee, le rédacteur en chef et Katharine Graham, la directrice du quotidien, vont rendre publics des documents confidentiels qui révèlent que les Etats-Unis ont volontairement provoqué la Guerre du Vietnam. Cette fuite de renseignements va alors entraîner un véritable scandale qui éclaboussera la classe politique. Le film est réalisé par Steven Spielberg qui a signé précédemment "Le Bon Gros Géant". Au casting, Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") Tom Hanks ("The circle"), Bob Odenkirk ("Breaking bad"), Sarah Paulson ("American horror story"), Matthew Rhys (la série TV "The americans") et Carrie Coon ("Gone girl").