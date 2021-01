Adapté du roman de Laurent Binet, le film HHhH porté par Jason Clarke et Rosamund Pike possède un titre énigmatique. Explications.

[Mis à jour le 24 janvier 2021 à 20h30] HHhH est un drame historique adapté du roman de Laurent Binet. Porté par Jason Clarke et Rosamund Pike, ce long-métrage revient sur la vie de Reinhard Heydrich, l'ex-bras droit du chef de la gestapo Himmler dans les années 1930 et 1940. Mais le titre du long-métrage a de quoi interroger les spectateurs les moins avertis, particulièrement les non-germanophones. HHhH est l'abréviation de la phrase "Himmlers Hirn heißt Heydrich". La traduction française serait la suivante : "Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich", en référence au rôle qu'a joué l'ex-militaire dans l'organisation de la Shoah. Ce serait également le surnom que les SS auraient donné à Reinhard Heydrich.

HHhH est donc un film adapté d'une histoire vraie et d'un personnage ayant réellement existé, nécessitant une documentation particulière, "pour avoir la sensation de me forger mon propre avis sur l'histoire et nourrir des axes de narration qui servent ce que j'ai choisi de mettre en lumière à l'intérieur du livre, expliquait le réalisateur Cédric Jimenez à Allociné. On ne peut jamais être trop documenté quand on s'attaque à ce genre de sujet."

Synopsis - Reinhard Heydrich, militaire déchu, se tourne vers le régime nazi par sa femme Lina. Il monte vite les échelons. Il devient le bras droit d'Himmler, le chef de la gestapo et prend le commandement de la Bohême-Moravie. Il sera l'architecte de la solution finale. Face à lui, deux jeunes soldats, le tchèque Jan Kubis et le slovaque Jozef Gabcik se sont engagés au côté de la Résistance. Ils se sont portés volontaires pour éliminer Heydrich. Au cours de l'infiltration, Jan rencontre Anna Novak, dont il tombe amoureux. Le 27 mai 1942, Jan et Jozef entrent en action...