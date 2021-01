3 BILLBOARDS LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE - Ce sont de vrais panneaux vus par le réalisateur Martin McDonagh qui ont inspiré le scénario de 3 Billboards.

[Mis à jour le 10 janvier 2021 à 20h50] En 2017, les projecteurs sont braqués sur "3 Billboards : les panneaux de la vengeance". Le film dramatique de Martin McDonagh est nommé dans toutes les grandes cérémonies de remise de prix du cinéma, émouvant critiques et public avec ce portrait violent de l'Amérique. Frances McDormand, qui incarne une mère endeuillée de sa fille prête à tout pour découvrir la vérité sur son meurtre, reçoit notamment l'Oscar de la meilleure actrice, tandis que son partenaire à l'écran Sam Rockwell remporte celui du meilleur acteur dans un second rôle.

L'histoire d'une mère qui dénonce avec colère l'incompétence de la police locale sur des panneaux publicitaires n'est pas une idée sortie de nulle part. Martin McDonagh l'a avoué au détour de plusieurs interviews lors de la promotion du film en 2017 : il a lui-même vu des panneaux similitaire "au croisement entre la Géorgie, la Floride et l'Alabama". Comme le réalisateur le confie dans une interview à Allociné, si, au départ, il voulait écrire un personnage féminin fort, une mère, il s'est inspiré de ses souvenirs : " J'ai également vu quelque chose d'assez similaire à ce que l'on peut lire sur les panneaux dans le film lorsque je voyageais en bus à travers les Etats-Unis il y a environ 18 ans. C'est passé à la vitesse de l'éclair, mais j'ai eu le temps de saisir le message et je me suis demandé qui était la personne qui avait pu écrire un message si plein de colère et de douleur." Selon un article du Houston Chronicle, les panneaux qu'a vus Martin McDonagh auraient été installés en 1998 à Vidor, au Texas. Ce serait James Fulton, un père dont la fille a été tuée et agressée sexuellement en 1991, qui les aurait installés le long d'une route très fréquentée.

Synopsis - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" est un drame policier américain qui a pour héroïne, une femme d'une cinquantaine d'années qui a perdu sa fille, victime d'un meurtre. La police enquête mais après plusieurs mois, le coupable n'a pas été retrouvé. Mais Mildred Hayes n'a pas dit son dernier mot et décide de se battre contre William Willoughby, le chef de la police locale et Dixon un autre officiel, un homme violent, qu'elle estime tous les deux corrompus.

Three Billboards : les panneaux de la vengeance est réalisé par Martin McDonagh qui a signé précédemment "Bons baisers de Bruges" et "Sept psychopathes". Au casting, le film réunit des acteurs très populaires du cinéma américain. Frances McDormand ("Transformers 3 : La Face cachée de la Lune"), qui a d'ailleurs reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle en 2018, Woody Harrelson ("True Detective"), Sam Rockwell ("Poltergeist"), qui a également été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2018, John Hawkes ("Everest"), Peter Dinklage ("X-Men: Days of Future Past") et Lucas Hedges ("Manchester by the Sea").