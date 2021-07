FAST AND FURIOUS. Le neuvième volet de la saga Fast & Furious est enfin sorti dans les salles de cinéma. Mais le film est-il le dernier de la franchise ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 14 juillet 2021 à 9h00] Après le spin-off Hobbs and Shaw, Dominic Toretto est de retour dans un nouveau Fast and Furious. Sorti dans les salles françaises le 14 juillet 2021, il s'agit du neuvième volet de la saga. Mais après Fast and Furious 9, la saga de blockbusters d'action aura-t-elle droit à une suite ? Les fans seront heureux d'apprendre que oui. Un dixième et onzième long-métrage de la franchise de films d'action est bel et bien en préparation, avec Vin Diesel et Jordana Brewster au casting. Le tournage débutera ainsi en janvier 2022. Cependant, Fast and Furious 10 et 11 doivent être les derniers films de la saga, et opérerait sous forme de final en deux parties. La date de sortie n'est pas encore annoncée.

Fast and Furious 9 est réalisé par Justin Lin, qui signe ici son retour sur la licence avec un cinquième film pour la saga après avoir mis en boîte les épisodes 3 à 6. Après un spin-off dédié à Hobbs and Shaw (Dwayne Johnson et Jason Statham), la saga Fast and Furious revient à un épisode canonique pour ce neuvième épisode qui met en scène Dominic Toretto (Vin Diesel) dans une de ses missions les plus personnelles. En effet, alors qu'il mène désormais une vie tranquille avec Letty et leur fils, Dom va devoir reprendre du service et faire face à son frère désavoué : Jakob.

Synopsis - L'équipe de Dominic Toretto doit combattre le plus grand conducteur et assassin auquel elle a dû se confronter jusqu'alors : le frère de Dom.

La saga Fast and Furious devait d'abord revenir en 2020 mais la pandémie mondiale a poussé Universal à décaler plusieurs fois d'affilée son blockbuster. Cette fois, Fast & Furious 9 sort bel et bien le 14 juillet 2021. Fast and Furious est une des sagas hollywoodiennes les plus importantes du moment avec plus de 5 milliards de dollars de recettes mondiales répartis sur un peu moins de dix films. Nul doute que, cet été, Fast and Furious 9 attire de nombreux spectateurs dans les salles de cinéma.

Fast and Furious 9 - Sortie Cinéma le 14 juillet 2021 en France