LES MINIONS 2 IL ETAIT UNE FOIS GRU. Le dernier film centré sur les Minions est sorti au cinéma ce mercredi 6 juillet 2022. Mais à partir de quel âge peut-on découvrir le film, "Il était une fois Gru" ?

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 13h57] Les Minions 2 : Il était une fois Gru est le dernier film centré sur les petits hommes jaunes complètement loufoques de Moi, moche et méchant. Le dessin animé est sorti au cinéma ce mercredi 6 juillet 2022. Mais s'il s'agit bien d'un film d'animation, Les Minions 2 n'est pas nécessairement accessible à tous les âges. En France, il est en effet déconseillé aux moins de six ans de voir la nouvelle aventure de Gru et ses amis.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru se déroule dans les années 1970, alors que le jeune Gru souhaite rejoindre la bande des super-méchants, les Vicious 6. Au casting français, Gad Elmaleh rempile dans le rôle qu'il incarne depuis Moi, moche et méchant, tandis que Gérard Darmon incarne le chef des Vicious 6. Claudia Tagbo est également au casting. N'oubliez pas que, ce mercredi seulement, il est possible de découvrir ce film pour 4 euros seulement à l'occasion de la Fête du cinéma.

Synopsis - Dans les années 1970, le jeune Gru met sur pied un plan démoniaque dans le but de rejoindre un groupe de super-méchants, les Vicious 6. Pour le mettre à exécution, il peut compter sur ses fidèles Minions, Kevin, Stuart, Bob et Otto. Ensemble, ils auront à cœur de mener à bien leur première mission.

Les spectateurs qui découvrent Les Minions 2 : Il était une fois Gru peuvent reconnaître des voix bien familières au casting. En version française, Gad Elmaleh reprend le rôle de Gru, qu'il incarnait déjà dans la saga Moi, moche et méchant. Gérard Darmon prête sa voix à Will Carnage, ancien chef du groupe de méchant Vicious 6, tandis que Claudia Tagbo est l'un de ses membres, Belle Bombe. Dans sa version originale, Les Minions 2 : Il était une fois Gru réunit également un casting cinq étoiles. Les amateurs de comédies américaines reconnaîtront de nouveau Steve Carell dans le rôle de Gru jeune, tandis que Jean-Claude Van Damne, Taraji P. Henson, Alan Arkin, Michelle Yeoh ou encore Danny Trejo complètent le casting du film d'animation de l'été.

Les Minions 2 est un film d'animation à destination principalement des plus jeunes et de leurs parents. Intitulé "Il était une fois Gru", ce dessin-animé est recommandé pour les enfants âgés de plus de six ans en France, accompagnés d'un adulte.

Faut-il aller voir Les Minions 2 ? Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, Il était une fois Gru récolte 73% d'avis positifs de la part de la presse (sur 139 critiques). Sur Allociné, la presse française donne au film d'animation une note moyenne de 3,1/5. Le Point juge le dessin animé "drôle et efficace". Le Parisien "aurait aimé rire davantage", tout en admettant que ce second épisode est "plus réussi que le film de 2015". Le magazine spécialisé Première se montre plus mitigé, estimant que "Les Minions 2 finit par ne plus rien raconter d'autre que son incapacité à se renouveler et à sortir des sentiers battus".