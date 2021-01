LE SENS DE LA FETE. Jean-Pierre Bacri incarne le premier rôle du dernier film d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Mais lorsqu'on lui demande s'il était leur premier choix, l'acteur avait donné une réponse hilarante.

[Mis à jour le 24 janvier 2021 à 20h50] Râleur attachant du cinéma français, Jean-Pierre Bacri semble être le seul acteur qui aurait pu incarner le rôle de Max dans Le Sens de la fête. Eric Toledano et Olivier Nakache avaient d'ailleurs confié que le scénario de leur film leur est venu parallèlement à leur envie d'offrir un premier rôle à l'acteur et scénariste césarisé à de multiples reprises. Pourtant, en 2017, lors d'une avant-première du Sens de la Fête, Jean-Pierre Bacri s'est laissé aller à un monologue hilarant expliquant (ironiquement, évidemment) qu'il était loin d'être le premier choix des deux réalisateurs d'Intouchable. Un peu plus bas dans cet article, vous pouvez retrouver la drôle de réponse de Jean-Pierre Bracri pour justifier son rôle dans Le Sens de la fête.

"Ils ont contacté 17 acteurs avant moi. Ils sont descendus, descendus, énumère Jean-Pierre Bacri devant un public hilare, avant de découvrir Le Sens de la Fête en avant-première. Puis quelqu'un leur a dit : 'Et Bacri ?' Ils ont dit : 'Ah, noooon !' Et il se trouve que ma mère connaît bien leurs mères… et bon, ils m'ont fait passer des essais. A huit reprises. Parce qu'ils n'étaient pas assez convaincus. Et il se trouve qu'Agnès… Jaoui… connaissait la tante d'Eric [...] C'est pour ça que j'ai été payé 2500 euros pour tout le film. Et là, ils pensent à me remplacer en 3D, d'après ce qu'ils m'ont dit." Jean-Pierre Bacri nous a quittés brutalement le 18 janvier 2021, des suites d'un cancer gardé secret. L'acteur, très regretté par le public et le monde du cinéma français, avait 69 ans.

Synopsis - Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête...