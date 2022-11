LE SENS DE LA FETE FILM. Jean-Pierre Bacri incarne un organisateur de mariage dans le film "Le sens de la fête" d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Où a été tourné le long-métrage ?

[Mis à jour le 20 novembre 2022 à 20h30] Diffusé sur TF1 ce dimanche 20 novembre 2022, Le Sens de la fête est une comédie d'Eric Toledano et Olivier Nakache toujours culte. Ce long-métrage sorti en 2017 est également l'un des derniers films à mettre en scène Jean-Pierre Bacri au cinéma, avec Santa et Cie (2017), Place publique (2018) et Photo de famille (2018). Le comédien est en effet décédé le 18 janvier 2021 des suites d'un cancer, à 69 ans.

Jean-Pierre Bacri incarne un organisateur de mariage dans Le Sens de la Fête, qui doit préparer les festivités dans une immense bâtisse. Le film a été tourné au château de Courances, qui se situe aux alentours de Fontainebleau. Ce domaine date du XVIIe siècle et a même appartenu à Louis XIII. Sachez qu'il est possible de le visiter à partir du 1er avril 2023.

Synopsis - Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête...