A STAR IS BORN FILM. L'alchimie entre Bradley Cooper et Lady Gaga dans A Star is Born a souvent interrogé le public : les deux acteurs ont-ils été en couple sur le tournage du film et après ?

[Mis à jour le 21 novembre 2021 à 20h45] Remake de la comédie musicale culte "Une étoile est née", A Star is born a propulsé Lady Gaga au rang d'actrice reconnue. Lorsqu'elle interprète la chanson phare du film, "Shallow", sur la scène des Oscars 2019 en compagnie de Bradley Cooper, l'alchimie des deux comédiens éblouit le public. Au point de se poser la question : sont-ils réellement en couple ? A l'époque, Bradley Cooper venait de se séparer de sa compagne Irina Shayk, et Lady Gaga était elle-même fiancée à l'agent d'acteurs Christian Carino. Cette dernière avait toujours démenti les rumeurs d'une liaison avec le réalisateur et acteur de la comédie musicale.

Bradley Cooper s'est finalement exprimé sur sa relation avec sa partenaire de A Star is Born dans les colonnes du Hollywood Reporter le 17 novembre dernier. Et autant dire qu'il a coupé court à toutes les rumeurs, dévoilant que leur complicité sur la scène des Oscars en 2019 avait pour but de réduire leur stress et de transmettre l'histoire d'amour entre leurs deux personnages au public : "Ils tombent en quelque sorte amoureux l'un de l'autre durant cette scène du film. C'est ce moment explosif qui se produit entre eux sur scène, devant des milliers de personne... Cela aurait été bizarre si on avait été tous les deux assis sur un taboureux face au public !" Si aucune histoire d'amour n'est jamais née entre Bradley Cooper et Lady Gaga, leur alchimie est indéniable, comme vous pouvez le (re)voir dans leur performance aux Oscars ci-dessous.

Synopsis - Jackson Maine est une star de la country sur le déclin. Sa rencontre avec Ally, une aspirante chanteuse très prometteuse, va bouleverser sa vie. Alors qu'une romance naît entre eux, il la propulse sur le devant de la scène, mais sera bientôt éclipsé par le succès de sa compagne. A Star is Born est un remake du classique du cinéma américain, "Une étoile est née" (1937).