DJANGO - Reda Kateb incarne Django Reinhardt dans le biopic signé Etienne Comar. Mais est-ce vraiment l'acteur que l'on entend jouer de la guitare à l'écran ?

[Mis à jour le 19 juillet 2020 à 20h55] Pour son premier film, Etienne Comar s'est attaqué à un monstre de la musique : Django Reinhardt, le célèbre guitariste de jazz qui a inspiré de nombreux artistes des générations suivantes. C'est Reda Kateb qui a décroché le premier rôle de Django, le cinéaste souhaitant un comédien qui savait allier insouciance et gravité. Pour ce film, l'acteur s'est frotté à un véritable défi : paraître à l'aise à l'écran en interprétant des morceaux de guitare particulièrement techniques. Pourtant, ce n'est pas Reda Kateb que l'on entend à l'écran, bien qu'il ait dû interpréter ces morceaux. Les morceaux ont été enregistrés par le jazzman Stochelo Rosenberg, tandis que le guitariste français Christophe Lartilleux, du groupe Latcho Drom, a doublé l'acteur pour les gros plans de la main.

Si ce n'est pas l'interprétation musicale de Reda Kateb que l'on entend à l'écran, c'est par cet instrument que le réalisateur a souhaité que l'acteur aborde son personnage : "Tout devait venir de cette aisance avec la musique, de cette insolence, de cette vivacité", explique-t-il au micro d'Allociné. Le comédien a donc appris pendant un an à jouer de la guitare et à être à l'aise avec celle-ci. "Mon travail consistait à faire semblant, se souvient Reda Kateb auprès d'Allociné, et en même temps à ressentir de l'intérieur ces morceaux [...] Mon rôle m'est rentré davantage par les doigts et les oreilles que par la tête !"

En savoir plus

Synopsis - "Django" est le biopic du célèbre guitariste belge Django Reinhardt, né en 1910 et mort en 1953, d'une hémorragie cérébrale. Il fut le créateur d'un nouveau style de jazz, le jazz manouche, suite aux séquelles d'un incendie de sa roulotte qui lui causèrent de graves brûlures à la main gauche. C'est le comédien Reda Kateb, vu dans "Les Chevaliers blancs" de Joachim Lafosse et "Les Beaux Jours d'Aranjuez" de Wim Wenders qui joue le rôle- titre. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, l'intrigue se focalise sur une année de la vie du musicien, alors que la France est sous l'occupation allemande. Le scénario est adapté du roman écrit par Alexis Salako, "Folles de Django".