VALERIAN. "Valerian et la Cité des Mille Planètes" est l'adaptation de l'œuvre de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin par Luc Besson. Et Rihanna fait une apparition au casting.

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 20h34] Adaptant l'oeuvre de Christin et Mézières dans un énorme projet de Science-Fiction, Valérian et la Cité des Mille Planète est aussi l'occasion pour Luc Besson de proposer une aventure spatiale comme on n'en fait pas en France. Pour mener à bien son projet, le réalisateur a multiplié les apparitions de nombre de ses amis présents au casting. Aux côtés de Dane DeHaan (Valérian) et Cara Delevingne (Laureline), on peut citer Alain Chabat ou encore Louis Leterrier. Mais Besson a également recruté une star internationale de la chanson : Rihanna qui interprète le rôle de Bubble, une alien métamorphe qui utilise ses talents dans un cabaret. Dans Valérian et la Cité des Mille Planètes, Rihanna se livre notamment à une scène langoureuse chantée et dansée dans divers costumes. Et c'est loin d'avoir été de tout repos comme elle l'a indiqué à Paris Match en 2017.

"J'ai adoré ma tenue d'infirmière en latex. Elle m'a demandé de gros efforts. La matière me faisait énormément transpirer et j'ai dû faire de nombreuses pauses pour m'essuyer. Mes épaules étaient trempées, c'était absolument dingue. À vrai dire, je transpirais de partout et j'ai dû perdre au moins dix kilos ! C'était vraiment une épreuve, mais le résultat est extraordinaire." Des petits soucis de transpiration donc pour Rihanna sur le plateau de la Cité du Cinéma pour tourner Valérian et la Cité des Mille Planètes. Mais visiblement, la star n'en garde pas un trop mauvais souvenir

Synopsis - Nous sommes en 2740. Valérian et Laureline sont deux agents spatio-temporels. A bord de leur vaisseau, l'Intruder, ils sillonnent l'espace et le temps afin d'accomplir les différentes missions que leur confie le Pouvoir Central. Cette nouvelle aventure les emmène sur la station orbitale Alpha, qui abrite 17 millions d'individus venant des quatre coins de l'univers. Près de 8000 espèces différentes y échangent leurs connaissances et leurs savoirs, leurs technologies et leurs pouvoirs. Le pire endroit pour mener une enquête...