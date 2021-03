PATIENTS FILM. Patients est l'adaptation en film du roman autobiographique écrit par Grand Corps Malade. L'artiste s'est inspiré de son propre séjour en centre de rééducation après son accident.

[Mis à jour le 31 mars 2021 à 20h30] Adaptation du roman autobiographie du même nom, Patients est une comédie dramatique très inspirée du vécu de Grand Corps Malade. Dans ces deux oeuvres, le chanteur est revenu sur son expérience en centre de rééducation, après un accident lors d'un plongeon en piscine en 1997. Suite à cet incident, il se réveille presque entièrement paralysé et passe un mois en réanimation, avant de suivre une rééducation en hôpital durant plus d'un an. Aujourd'hui, il a retrouvé une partie de la motricité de ces jambes, et a tenu à évoquer cette période de sa vie dans son livre puis dans ce film.

Plusieurs scènes de Patients sont logiquement inspirées de ce que Grand Corps Malade a pu vivre au cours de son propre séjour en centre de rééducation : le tournage s'est d'ailleurs déroulé au centre où l'artiste a été soigné. Le personnage principal, Ben, joué par Pablo Pauly, est d'ailleurs assez proche du chanteur, étant lui aussi basketteur comme Grands corps malade avant son accident. Certaines ont été raccourcies, changées, supprimées ou fusionnées. Parmi les scènes qui viennent directement du vécu de Grand corps malade, on compte celle où Steeve tente de se suicide en s'enivrant à la vodka. Malgré la proximité avec son propre passé, le tournage n'a pas ravivé de vieilles blessures chez Grand corps malade, comme il l'a avoué auprès d'Allociné : "Je ne pensais qu'au taf. Je n'ai jamais eu le sentiment de revivre des moments douloureux ou une forme de thérapie qui m'aurait fait dire : 'Ça y est, je me suis libéré de cette histoire.'"

Synopsis - Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation après un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétra, para, trauma crâniens. Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Ceci est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul...