AU REVOIR LA HAUT - Alors qu'on ne voit que la moitié de son visage dans le film, Nahuel Pérez Biscayart crève l'écran dans Au revoir là-haut. Portrait.

[Mis à jour le 4 octobre 2020 à 20h50] Il ne parle pas et on ne peut voir que la moitié de son visage. Mais Nahuel Pérez Biscayart réussit malgré cela à voler la vedette dans Au revoir là-haut. Le comédien argentin incarne Edouard Péricourt, jeune artiste issu de la bourgeoisie parisienne qui a été défiguré après avoir un éclat d'obus durant la Première Guerre mondiale. Vous avez peut-être pu déjà croiser cet acteur de 34 ans dans d'autres films : en 2018, Nahuel Pérez Biscayart décroche le César du meilleur espoir masculin pour son interprétation bouleversante dans 120 battements par minute. Auparavant, le public a pu le reconnaître dans Je suis à toi, Au fond des bois, Grand Central ou encore Si tu voyais son coeur.

Depuis qu'il a obtenu la reconnaissance de la profession et du public (120 battements par minute et Au revoir là-haut sont sortis la même année), Nahuel Pérez Biscayart se fait plus rare à l'écran. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de projets : "Je prends mon temps avant de refaire un film car je ne veux pas me décider à la légère. Je ne suis pas un homme pressé", confiait-il à 20 minutes en 2018. Il est annoncé au casting d'El Profugo, dont la date de sortie n'a pas été annoncée, des Leçons persanes (27 janvier 2021) mais aussi Sick, sick, sick (prochainement).

en savoir plus

Synopsis - "Au revoir là-haut" est adapté du roman écrit par Pierre Lemaitre et qui a eu le prix Goncourt en 2013. L'histoire a pour héros deux soldats de la Première Guerre mondiale. Ils ont survécu au conflit. Il y a Albert Maillard, un simple comptable qui a tout perdu et Édouard Péricourt, un jeune artiste qui vient de la bourgeoisie et qui a été défiguré suite à un éclat d'obus. Les deux hommes décident de monter une arnaque liée à de faux monuments aux morts qu'ils vendent à des municipalités.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Au revoir là-haut est écrit, réalisé et interprété par le comédien et cinéaste, Albert Dupontel qui a signé précédemment, "Neuf mois ferme". Au casting, Nahuel Pérez Biscayart, César du meilleur espoir masculin pour "120 battements par minute", Laurent Lafitte, vu dans "Elle" et Niels Arestrup ("Vur sur mer"). A leurs côtés, Emilie Dequenne ("Par accident") et Mélanie Thierry ("Un jour comme un autre").