Pour les besoins du tournage de John Wick 2, Keanu Reeves a dû s'astreindre à un entraînement physique bien spécial afin d'incarner l'ancien tueur à gages.

[Mis à jour le 17 janvier 2021 à 20h55] Keanu Reeves est rompu aux tournages physiques depuis Matrix. Toutefois, John Wick 2 l'a encore forcé à élargir ses compétences. Pour les besoins du tournage du film d'action, l'acteur a dû apprendre une forme de jiu-jitsu brésilien, mais également à manier des armes. Pour la première compétence citée, l'interprète de John Wick a passé près de quatre mois de formation avec des frères Machado pour apprendre ce jiu-jitsu très particulier.

Pour être totalement crédible lors des scènes où le personnage utilise des armes à feu, Keanu Reeves a passé plusieurs semaines avec un vrai tireur : le champion Taran Butler, qui s'est illustré dans trois catégories d'armes à feu. Cet entraînement a permis à l'acteur de tirer à balles réelles, quatre fois par semaine en dix semaines, "tirant entre 1000 et 1500 balles à chaque fois, se rappelle le réalisateur Chad Stahelski comme on peut le lire sur Allociné. Une fois qu'il a parfaitement maîtrisé la technique avec de vraies armes, on l'a envoyé s'entraîner à la salle de sport avec des armes factices, et on a travaillé la chorégraphie." Le tournage de John Wick 2 n'a définitivement pas été de tout repos pour l'interprète du tueur à gages.

En savoir plus

Synopsis - "John Wick : chapter two" est la suite du film d'action "John Wick", sorti en 2014, et qui racontait le parcours d'un ex-tueur à gages qui reprend du service pour se venger de son agresseur qui a volé sa voiture et tué son chien. Dans cette suite, l'homme, qui avait décidé de prendre sa retraite définitivement, est appelé par son ancien associé qui a l'intention de prendre la tête d'une organisation criminelle internationale. John se rend à Rome et est vite confronté à bon nombre de tueurs considérés comme les plus dangereux de la planète.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A nouveau dans le rôle-titre, Keanu Reeves, connu pour avoir joué dans la trilogie "Matrix". A ses côtés, Laurence Fishburne ("Batman v Superman : L'Aube de la Justice"), Bridget Moynahan, vue dans "World Invasion: Battle Los Angeles", Ian McShane (Deadwood) et John Leguizamo ("American Ultra").